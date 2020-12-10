Степанов наголосив, що громадський транспорт буде працювати у штатному режимі.

Медична система наразі працює в напруженому режимі, хоч хвилю «ураганного» розповсюдження коронавірусу вдалося збити.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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Міністр переконаний, що після новорічних свят хворих на COVID-19 в Україні значно побільшає. Додаткове навантаження на систему може дати й сезонна епідемія грипу.

«Зважаючи на ці фактори, ми вирішили посилити карантинні обмеження саме в цей період», – відповів глава МОЗ.

На період з 00:00 годин 8 січня до 00:00 годин 25 січня буде запроваджено посилений карантин, який передбачає обмеження роботи:

закладів громадського харчування (крім адресної доставки замовлень та замовлень навинос);

розважальних закладів;

закладів торгівлі непродовольчими товарами;

закладів культури і проведення культурних масових заходів;

спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

проведення масових заходів, крім організації гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв);

непродовольчих ринків;

відвідування закладів освіти, крім дитсадків.

При цьому Степанов наголосив, що громадський транспорт буде працювати у штатному режимі.

Уряд також дозволить організацію «новорічних ялинок» без концертів, спортивні змагання й інші офіційні заходи без глядачів, роботу ресторанів та кафе «на виніс», аптек, заправок, ветлікарень й СТО. Перукарні та салони краси будуть працювати за попереднім записом.

«Під час жорсткого локдауну, згідно з епідеміологічними показниками, рівень захворюваності зазвичай знижується за три тижні на 80%. Ми розраховуємо зниження інфікованих за цей період до 50%», – зазначив міністр Степанов.

Введення зимового локдауну уряд схвалив ввечері 9 грудня. Посилення карантину відбудеться після православного Різдва – з 8 по 24 січня.

За словами глави фракції «Слуги народу» Олександра Корнієнка, рішення стало компромісом між Києвом та регіонами, оскільки місцева влада наполягала на «робочому» грудні заради малого та середнього бізнесу.

Водночас Кабінет міністрів продовжив «помаранчеву» зону, яка діє на сьогодні, до кінця зими. При цьому МОЗ рекомендувало дозволити закладам громадського харчування працювати на годину довше – до 23:00.

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Автор: Яна Ставська