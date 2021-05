Представлена офіційна пісня Євро-2020 (відео)

Гімн футбольного свята отримав назву "We Are The People".

Представлена офіційна пісня Євро-2020. Композиція отримала назву "We Are The People" ("Ми - люди"). Автором ймовірного хіта стали нідерландський діджей і музичний продюсер Мартін Гаррікс, а також екс-солісти групи U-2 Боно та Едж. Відео з треком Гаррікс опублікував у себе на YouTube. Читайте також УЄФА дозволив збірним розширити заявку на Євро-2020: озвучено всі умови Євро-2020: що потрібно знати Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте збереже назву "Євро-2020".

У 2021 році турнір повинен стартувати 11 червня і триватиме до 11 липня - в цей день відбудеться фінальний матч на "Уемблі" в Лондоні.

Остаточний склад всіх груп став відомий в листопаді 2020 року після того, як були зіграні стикові матчі.

Збірна України на груповому етапі зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.

Вже відомо, що матчі Євро-2020 пройдуть з глядачами. При цьому УЄФА оголосив про заміну двох міст, які приймають турнір. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Артем Будрін

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter