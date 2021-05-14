Трофей чемпіонату Європи на виставці у Римі / фото REUTERS
Представлена офіційна пісня Євро-2020. Композиція отримала назву "We Are The People" ("Ми - люди").
Автором ймовірного хіта стали нідерландський діджей і музичний продюсер Мартін Гаррікс, а також екс-солісти групи U-2 Боно та Едж.
Відео з треком Гаррікс опублікував у себе на YouTube.
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Євро-2020: що потрібно знати
- Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте збереже назву "Євро-2020".
- У 2021 році турнір повинен стартувати 11 червня і триватиме до 11 липня - в цей день відбудеться фінальний матч на "Уемблі" в Лондоні.
- Остаточний склад всіх груп став відомий в листопаді 2020 року після того, як були зіграні стикові матчі.
- Збірна України на груповому етапі зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.
- Вже відомо, що матчі Євро-2020 пройдуть з глядачами. При цьому УЄФА оголосив про заміну двох міст, які приймають турнір.
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