Поки що функція доступна для тих, хто бере участь в бета-тестуванні.

Компанія Microsoft додасть VPN-сервіс у свій фірмовий браузер. Вже почали тестувати функцію Microsoft Edge Secure Network, яка базується на технології Cloudflare

Про це повідомила прес-служба корпорація.

За словами представників Microsoft, функція дозволить захистити пристрій і всі конфіденційні дані під час використання браузера. VPN-сервіс буде безкоштовним. При цьому кожен користувач отримає один гігабайт трафіку на місяць

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Відзначається, що Microsoft Edge Secure Network допоможе зашифрувати дані, які передаються через спеціальний тунель, що дозволить зберегти особисту інформацію при заході на незахищені сайти або використанні публічних Wi-Fi-мереж. Крім того, цей VPN-сервіс дозволить захистити від стеження в Інтернеті і зберегти в таємниці дані про місцезнаходження.

Для доступу до сервісу необхідно авторизуватися в Microsoft Edge через обліковий запис Microsoft. Поки що опцією можуть скористатися учасники бета-тесту. Нова функція з'явиться в Налаштуваннях на вкладці "Конфіденційність, пошук та служби".

Браузер Microsoft Edge - що відомо

Компанія Microsoft випустила свіже оновлення для свого браузера Microsoft Edge. Тепер у браузера є нова бічна панель, яка допомагає ефективніше працювати в багатозадачному режимі.

Нова бічна панель повинна відобразитися автоматично, але якщо це не так, то виконайте комбінацію клавіш Control + Shift + /. У майбутньому Microsoft планує розширювати функціональність розділу.

Відхід Microsoft з Росії - що відомо

Всесвітньо відомий виробник програмного обладнання після повномасштабного вторгнення Росії на територію України приєднався до санкцій проти агресора.

У березні компанія призупинила продаж нових продуктів і послуг в РФ, але продовжувала підтримувати існуючих клієнтів і підтримувати там офіси. Пізніше в червні Microsoft повідомила про значне скорочення діяльності в Росії.

Також повідомлялося, що Microsoft допоможе Україні в документуванні військових злочинів Росії.

27 вересня американська компанія обмежила для росіян можливість оновлення комп'ютерів з ОС Windows 10 до Windows 11. Всі спроби встановити "одинадцятку" закінчуються помилкою.

Обхідний шлях у вигляді скачування готового образу Windows 10 або 11 з сайту Microsoft для росіян теж заблокований-компанія зробила це ще на початку літа, заборонивши їм легально завантажувати останні версії"вінди". Втім, обмеження можна обійти, скориставшись VPN.

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