Ціни на цей овоч в окупованому місті майже вчетверо вищі, ніж на підконтрольній Україні території.

В окупованому Донецьку спостерігається "картопляний апокаліпсис" - через небачений дефіцит цього овоча злетіла за тиждень до 100-120 російських рублів (близько 37 гривень) за кілограм.

На це звернув увагу журналіст, представник України на переговорах ТКГ Денис Казанський у своєму відеоблозі "Росія влаштувала картопляний апокаліпсис в Донецьку. Картопля вже за ціною золота".

Як приклад він уточнив, що на підконтрольній Україні території таку ж картоплю продають всього по 8-10 гривень. За його словами, жителі ОРДЛО обговорювали проблему в соцмережах, а "місцева влада" спочатку ігнорувала її. Згодом пропагандисти випустили сюжет, в якому визнали величезні темпи подорожчання картоплі.

Примітно, що "причинами" такого явища продавці на ринку назвали розмитнення картоплі, яку везуть з Росії. Також люди звинувачують у сформованій ситуації "владу", яка вимагає від них платити "податки".

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Одна з продавщиць зізналася, що до неї приїжджала в гості сестра з Санкт-Петербурга. Будучи в Донецьку та заявила, що ціни в окупованому місті втричі вище, ніж в Пітері.

Детальніше дивіться на відео:

Як повідомлялося раніше, Росія в новому серіалі показала біженців з ОРДЛО злодіями й дегенератами.

До цього в партії Путіна зробили гучну заяву про долю окупованого Донбасу.

Автор: Юрій Годован