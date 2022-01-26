Інформацію хочуть передати до міжнародних судових інстанцій.

Служба безпеки України зібрала нові факти постачання російської зброї в ОРДЛО, які збирається передати до міжнародних судових інстанцій.

Як повідомляє прес-центр СБУ, серед виявлених військових засобів ураження російського виробництва - реактивні вогнемети "Шмель", вибуховий комплекс "Охота" та протипіхотні міни, які заборонені Оттавською конвенцією 1997 року.

За даними слідства, в лютому минулого року через застосування бойовиками забороненої зброї загинув житель селища Хутір Вільний Сєвєродонецького району Луганської області. Він підірвався на протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2 на території власного подвір’я.

Крім того, задокументовано факти використання бойовиками проти українських військ на сході України сучасного російського озброєння. Серед ідентифікованих зразків - ручний багаторазовий мультикаліберний багатофункціональний гранатомет РПГ-32 "Баркас".

На Луганщині співробітники СБУ виявили елементи реактивної гранати "Занос", виробництва РФ. Ці засоби ураження, бойовики застосовували під час обстрілів українських позицій в районі міста Попасна.

Читайте такожНімеччина передасть Україні 5 тисяч військових касокВилучені зразки російського озброєння долучено до матеріалів кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо передачі зібраних доказів незаконної діяльності до міжнародних судових інстанцій для притягнення до відповідальності осіб, причетних до воєнних злочинів проти України.

Триває розслідування для встановлення і документування нових фактів протиправної діяльності.

Як повідомляв УНІАН, партія "Єдина Росія", яка є правлячою у РФ, ініціювала офіційне військове постачання для окупаційної влади самопроголошених псевдореспублік "ЛНР" та "ДНР". Російського президента Володимира Путіна просять "надати допомогу у вигляді постачання військової продукції".

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