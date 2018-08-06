Ізраїль зводить бар`єр на морському кордоні із Сектором Газа (відео)

В Міноборони країни пояснюють, що бар`єр має захистити ізраїльтян від нападів з боку ісламського угруповання "Хамас".

Ізраїль зводить потужну огорожу уздовж морського кордону із Сектором Газа.

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Як повідомляється у сюжеті ТСН, єдина у своєму роді споруда має три ступені: підводний, шар з броньованого каменю і паркан.

В Міноборони країни пояснюють, що бар`єр має захистити ізраїльтян від нападів з боку ісламського угруповання "Хамас".

Будівництво триває на тлі прикордонного конфлікту. Під час останніх заворушень кілька днів тому на адмінмежі загинув палестинець, 220 людей - постраждали.

Організатори протестів погрожують продовжувати акції, поки Ізраїль не скасує економічну блокаду Гази.

Раніше УНІАН повідомляв, що на кордоні Ізраїлю і сектора Газа 20 липня стався новий спалах насильства. Після того, як палестинські бойовики обстріляли ізраїльських військових, армія Ізраїлю провела масштабну атаку за участю авіації, артилерії і танків.