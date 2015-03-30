Дівчина другого пілота A-320, який розбився, заявила про свою вагітність

Про це пише Лента. ру з посиланням на The Daily Mail.

26-річна шкільна вчителька Катрін Гольдбах (Kathrin Goldbach), з якою льотчик планував створити сім'ю, дізналася, що вагітна, кілька тижнів тому. Видання не уточнює, чи знав Любиц про те, що скоро стане батьком.

Як зазначає The Mirror, Гольдбах і Любиц познайомилися, коли були підлітками. У німецькому місті Монтабаур вони разом працювали в закусочній Burger King. Пізніше вони переїхали в Дюссельдорф, де Любіц отримав ліцензію пілота.

Протягом семи останніх років пара кілька разів розривала стосунки і відновлювала їх знову. На думку друзів, Любіц був занадто суворий до дівчини: не дозволяв їй носити відкритий одяг і не дозволяв спілкуватися з чоловіками. Крім того, у нього нерідко спостерігалися перепади настрою. За кілька тижнів до авіакатастрофи пара в черговий раз розлучилася.

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Раніше стало відомо, що після останньої сварки пілот зробив відчайдушну спробу повернути дівчину, купивши їй новий автомобіль Audi кілька тижнів тому.

28 березня з'явилася інформація, що слідча група з Дюссельдорфа при обшуку в квартирі Любіца виявила психотропні препарати. За словами старшого слідчого, це доводить, що 27-річний чоловік страждав на «психосоматичне захворюванне».

Літак Airbus A-320 німецького лоукостера Germanwings, що летів з Барселони в Дюссельдорф, розбився 24 березня на півдні Франції. На борту лайнера перебувало 150 осіб, у тому числі шість членів екіпажу. Всі вони загинули.

Згідно з попередніми результатами розслідування авіакатастрофи, коли командир екіпажу на кілька хвилин покинув кабіну, другий пілот Андреас Любіц закрився в ній, а потім навмисно спрямував лайнер вниз.