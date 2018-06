БЮТ просить Генпрокурора зайнятися документами Vanсo

Народні депутати України від БЮТ Микола ТОМЕНКО та Андрій КОЖЕМ’ЯКІН звернулися до Генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням перевірити факти щодо можливої фальсифікації документів стосовно представників компанії Vanco Prykerchenska Ltd.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, йдеться про факти, оприлюднені в програмі “Попередження”, яка вийшла в ефір 30 червня 2008 року й була присвячена ситуації довкола Vanсo . Зокрема, у програмі були наведені матеріали та інтерв’ю, в яких йдеться про недостовірність інформації щодо осіб, які значаться представниками компанії Vanсo.

М.ТОМЕНКО та А.КОЖЕМ’ЯКІН звертають увагу Генерального прокурора на можливу фальсифікацію з установчими документами компанії Vanсo і просять перевірити факти, наведені у згаданій програмі державного телеканалу.

“Оскільки останнім часом “справа Vanсo ” набула загальнонаціонального розголосу та вже неодноразово йшла мова про можливі корупційні дії навколо цієї структури, вважаємо за необхідне якомога скоріше прояснити ситуацію з можливою фальсифікацією документації компанії Vanсo”, - зазначив М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, в 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом Міністрів України угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco почала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

21 травня Кабінет Міністрів прийняв рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розділ продукції.

Міжвідомча комісія з підготовки пропозицій з урегулювання спірних питань, що виникли у зв`язку з Угодою про розділ вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря між державою Україна і компанією ”Vanco International Ltd” визнала юридично діючою угоду про розподіл продукції.

Під час дослідження матеріалів, пов`язаних з угодою, комісія підтвердила що Vanco Prуckerchenska Ltd. є афільованою компанією Vanсo International Ltd (Х`юстон, США). Крім того, під час розгляду Vanсo International Ltd представила необхідні докази того, що має у своєму розпорядженні фінансові і технічні ресурси для ведення робіт на глибоководному шельфі. Зокрема, членам комісії була також представлена банківська гарантія відомої міжнародної фінансової установи, яка готова виступити поручителем фінансового забезпечення плану дорозвідувальних робіт на шельфі в 2008 році.

18 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію розпорядження уряду від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом Міністрів України і компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про ропозділ вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».

Президент нагадав, що Рада національної безпеки і оборони України констатувала, що в результаті ухвалення даного рішення уряду склалася вкрай небезпечна ситуація, що ускладнює освоєння вуглеводневого потенціалу української частки континентального шельфу, що створює загрозу енергетичній безпеці України, суттєво погіршує інвестиційний клімат і може призвести до значних фінансових збитків для України, а також негативно позначиться на іміджі держави як надійного і передбачуваного партнера. Крім того, РНБО визнала рішення уряду про припинення угоди з «Венко Інтернешнл лімітед» таким, що не відповідає національним інтересам України, і що створює загрозу національній безпеці України в економічній сфері.

Цим же указом Президент створив Міжвідомчу комісію з підготовки пропозицій з урегулювання спірних питань, які виникли у зв`язку з угодою про розділ вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря

Крім того, Президент направив до Конституційного Суду України подання з проханням розглянути питання про відповідність Конституції України, а саме її статті 17, розпорядження Кабміну від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом Міністрів України і компанією «Венко Інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».