Стало відомо, що легендарний британський гурт Depeche Mode виступить у Києві 8 лютого 2010 року в рамках світового турне "Tour of the Universe", приуроченого до виходу дванадцятого студійного альбому колективу.

Гурт дасть концерт у київському Палаці Спорту в понеділок, 8 лютого 2010 року. Ці дані підтверджує і розклад "Tour of the Universe", розміщений на офіційному сайті Depeche Mode.

Раніше чутки про можливий виступ Depeche Mode в Києві неодноразово з`являлися в ЗМІ в зв`язку з запланованими ще півроку тому концертами британських музикантів в Петербурзі і Москві, де депеші мають намір виступити 4 і 6 лютого 2010 року, проте, менеджери колективу не підтверджували інформацію про приїзд до України.

Нагадаємо, турне Depeche Mode, що стартує 6 травня в Люксембурзі, приурочене до релізу дванадцятого студійного альбому "Sounds of the Universe", випущеному в квітні цього року. Його успіх підтверджують перші позиції в таких престижних чартах, як European Top 100 Albums, World Albums Top 40, U.S. Billboard Top Rock Albums і U.S. Billboard Top Electronic Albums, також топові місця в хіт-парадах двадцяти країн світу.

Depeche Mode – одні з найбільш яскравих представників "нової хвилі", а також стилів сінтіпоп і пост-панк. Колектив виступає з 1980 року. Гурт випустила дванадцять студійних альбомів, число проданих нею альбомів перейшло за 70 мільйонів.

