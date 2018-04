Джоан Роулінг образилася на рецензентів ”Гарі Поттера”

Британське видавництво Bloomsbury розповсюдило заяву письменниці, в якій вона критикує американські видання, що опублікували рецензії на її новий роман "Harry Potter and the Deathly Hallows" всупереч ембарго на інформацію про книгу, яке припиниться опівночі за лондонським часом 21 липня 2007 року.

"Я шокована тим, що американські газети зважилися надрукувати спойлери у вигляді рецензій, нехтуючи побажаннями буквально мільйонів читачів, особливо дітей, які збиралися самі в свій час добратися до кінця "Гарі Поттера". Я дуже вдячна газетам, книжковим магазинам і всім іншим, хто вважав за краще не псувати шанувальникам останню пригоду Гарі", - йдеться у заяві Роулінг.

Рецензії були надруковані 19 липня у двох газетах - The New York Times і The Baltimore Sun. Критик з NYT Мічіко Какутані придбала свій екземпляр в одному з нью-йоркських магазинів, а в The Baltimore Sun книга потрапила від "родича одного з репортерів", повідомляє ВВС News.

Напередодні появи рецензій фотографії всіх сторінок роману потрапили в інтернет. Розслідування, проведене видавництвом Scholastic, виявило винних – компанія Levy Home Entertainment й інтернет-магазин DeepDiscount.com, що доставили американським читачам приблизно 1200 екземплярів за декілька днів до офіційного початку продажів роману. Видавці мають намір судитися з недобросовісними дистриб`юторами.

Слід зазначити, що в серпні 2006 року The New York Times зуміла роздобути екземпляр продовження казки Джеймса Баррі про "Пітер Пена" - "Peter Pan in Scarlet" письменниці Джеральдін Макоркран. Рецензія була надрукована за п`ять тижнів до офіційної публікації повісті, і її поява викликала критику з боку видавця - Oxford University Press, незадоволеного порушенням угоди про таємницю тексту.

