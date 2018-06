Готель, де померла Х'юстон, включили у список туристичних пам'яток

Готель Beverly Hilton, де 11 лютого раптово померла американська співачка Вітні Х`юстон, уже включена до переліку визначних туристичних пам`яток Лос-Анджелеса. Пам`яті Вітні Х`юстон: we will always love you Відтепер автобуси з туристами будуть обов`язково робити зупинку біля будівлі готелю, а гіди - розповідати про життя і обставини трагічної смерті улюблениці мільйонів у всьому світі.

Про це повідомив Скотт Майклс, директор туркомпанії, який сім років проводить автоекскурсії під назвою "Трагічна історія". Екскурсовод Річард Себастіан отримав інструкції викладати туристам тільки факти, не користуватися неперевіреною інформацією, враховувати, наприклад, що точна причина смерті Х`юстон поки не встановлена. Компанія має намір отримати копію термінового виклику, що надійшов з готелю в службу порятунку у зв`язку зі смертю співачки. "Коли люди чують справжні аудіозаписи таких випадків, вони більш чітко уявляють, про кого йдеться", - пояснив Майклс.

Його екскурсії тривають 2,5 години при вартості квитків в 40 доларів. Маршрут починається від комплексу Hollywood & Highland, де в театрі Kodak щорічно вручаються кінопремії "Оскар". Тим часом в номер готелю, де померла Х`юстон, вже вселилися нові постояльці. Як повідомило інтернет-видання TMZ, у адміністрації готелю не виникло труднощів зі здачею апартаментів "434" за ціною 375 доларів за ніч.

В Інтернеті з`явилося відео з останньою піснею Вітні Х`юстон Охочих негайно зайняти цей номер "виявилася сила-силенна". Апартаменти заброньовані "на далеке майбутнє", уточнив обслуговуючий персонал Beverly Hilton. Офіційно оголошено, що похорони Х`юстон відбудуться 18 лютого на малій батьківщині співачки в місті Ньюарк (штат Нью-Джерсі). Похоронна служба пройде в баптистській церкві.

ТСН