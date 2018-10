Західні наукові журнали опублікували статтю про космічних паразитів з «Ріка та Морті»

Автори статті хотіли продемонструвати, наскільки низькими можуть бути стандарти наукових видань, готових друкувати за гроші будь-що.

Ентузіасти успішно опублікували у трьох нібито рецензованих наукових журналах абсурдну статтю про вигаданих міжгалактичних паразитів, аби продемонструвати низькі стандарти їх роботи.

Як повідомляє «N+1», статтю опублікували ARC Journal of Pharmaceutical Sciences, IOSR Journal of Pharmacy and Biological Sciences і Clinical Biotechnology and Microbiology (останній все ж видалив статтю).

Автор статті Фарук Алі Хан – вчений та блогер, який працює у фармацевтичній галузі, зазначив, що один з журналів «був так впевнений у якості публікації», що навіть розмістив посилання на неї у своєму твіттері. Ще один співавтор, Сукант Хурана, написав, що даний експеримент має «відкрити очі» на те, якими низькими можуть бути стандарти «хижацьких» наукових журналів.

Зазначається, що деякі наукові журнали, попри заяви про рецензування статей і нібито авторитетність, готові опублікувати будь-яку наукову статтю за гроші автора — зазвичай такі журнали за їх методи роботи називають «хижацькими». Щоб викривати ці журнали, вчені часто пишуть відверто абсурдні статті та успішно публікують їх.

Так, стаття Алі Хана та Хурани (всього у статті вказано п'ять співавторів, частина з яких - вигадані) називається «Нові інструменти боротьби з міжгалактичними паразитами та їх передачею у зігеріонській симуляції».

Міжгалактичні паразити та зігеріонці - відсилання до епізодів популярного пародійного мультсеріалу «Рік та Морті». Sanchez Institute of Biomedical Sciences for Doopidoo Research, в якому нібито працюють усі автори статті (серед них дочка Ріка, одного з головних героїв, Бет Сміт) — це інститут з серіалу. В кінці статті автори дякують за допомогу героям мультфільму Ріку Санчесу та правителю Плутона – Королю Плутіну.

Крім того, в тексті згадується популяція Ваканди, вигаданої африканської країни з коміксів Marvel.

