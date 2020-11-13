Андрій Богдан порадив Дмитру Разумкову лягти у Феофанію.

Екс-голова Офісу президента Андрій Богдан знову відреагував тролінгом на допис голови Верховної Ради Дмитра Разумкова щодо своєї самоізоляції.

Відповідний пост Богдан залишив в коментарях на сторінці голови парламенту у Facebook.

«Як так дома? З жінкою? Ви порушуєте протокол! Треба разом з Русланом Стефанчуком (першим заступником голови ради – ред.) лягти в Феофанію))))» - пожартував той.

Що було до цього:

Сьогодні Разумков написав у Facebook, що він зараз знаходиться на самоізоляції. "Я продовжую працювати, попри коронавірусну хворобу. Зараз знаходжуся вдома на самоізоляції. Почуваюся майже нормально, виконую роботу дистанційно", - зазначив Разумков.

Позавчора Богдан відреагував тролінгом на новину про захворювання голови ВР Дмитра Разумкова на коронавірус. У коментарях під постом Разумкова колишній очільник ОП написав: "У вас там шо? Коронавірусне кубло?

Коронавірус у перших осіб держави

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Автор: Денис Прядко