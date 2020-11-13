Раніше Богдан назвав захворівших "слуг народу" коронавірусним кублом / фото УНІАН, Віктор Ковальчук
Екс-голова Офісу президента Андрій Богдан знову відреагував тролінгом на допис голови Верховної Ради Дмитра Разумкова щодо своєї самоізоляції.
Відповідний пост Богдан залишив в коментарях на сторінці голови парламенту у Facebook.
«Як так дома? З жінкою? Ви порушуєте протокол! Треба разом з Русланом Стефанчуком (першим заступником голови ради – ред.) лягти в Феофанію))))» - пожартував той.
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Що було до цього:
- Сьогодні Разумков написав у Facebook, що він зараз знаходиться на самоізоляції. "Я продовжую працювати, попри коронавірусну хворобу. Зараз знаходжуся вдома на самоізоляції. Почуваюся майже нормально, виконую роботу дистанційно", - зазначив Разумков.
- Позавчора Богдан відреагував тролінгом на новину про захворювання голови ВР Дмитра Разумкова на коронавірус. У коментарях під постом Разумкова колишній очільник ОП написав: "У вас там шо? Коронавірусне кубло?
Коронавірус у перших осіб держави
- 9 листопада президента України Володимир Зеленський повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус.
- Також про своє захворювання заявив й голова Офісу президента Андрій Єрмак.
- Цього ж дня про хворобу заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.
- 11 листопада спікер парламенту Дмитро Разумков поінформував, що також захворів на коронавірус.
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