Доповідач ПАРЄ хоче відвідати Україну у січні-лютом для вивчення справ Тимошенко та Луценка

Страсбург. 8 жовтня. УНІАН. Доповідач Парламентської Асамблеї Ради Європи, депутат парламенту Нідерландів Пітер Омтцигт сподівається відвідати Україну у січні-лютому з метою вивчення справ колишнього прем`єр-міністра Юлії Тимошенко і колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Про це П.Омтцигт, який готує доповідь на тему «Розподіл політичної і кримінальної відповідальності», повідомив кореспонденту УНІАН.

«Ми пишемо доповідь про дві країни. Головна мета доповіді полягає в тому, коли політик має відповідати в кримінальному порядку, а коли він має бути відповідальним через виборчу систему або парламентське розслідування як демократичні інструменти», - сказав П.Омтцигт.

Він відзначив, що частина відповіді на поставлене у доповіді питання зрозуміла – коли політик вбиває когось або відмиває гроші, тоді він скоює кримінальний злочин.

Водночас нідерландський депутат відзначив, що якщо політика, яка проводиться, тим чи іншим політиком, не подобається людям, тоді він має відповідати через демократичні інструменти, зокрема вибори.

«Таким чином, ми намагаємося знайти цю розділову лінію. Це дуже важливе питання для Європи, оскільки багато європейських країн перебувають у дуже важкій економічній ситуації, в якій люди закликають, щоб політиків також судили, щоб не тільки працювали демократичні принципи, а й судові», - пояснив П.Омтцигт.

Депутат відзначив, що в Європі є дві країни, де колишні політики постали перед судом - Ісландія і Україна.

За його словами, в Ісландії колишній прем`єр-міністр Гейр Хаарде перебував під слідством у зв`язку з незначною помилкою, здійсненою під час перебування на посту в 2006-2009 роках, проте був виправданий.

«Другий випадок, який ми хочемо розслідувати, це випадок, зокрема, Ю.Тимошенко і Ю.Луценка», - сказав П.Омтцигт.

«Ми попросили Україну півроку тому, але поки не одержали відповіді. Зараз я попросив українську владу про можливість відвідати країну у січні-лютому. Це було б дуже добре - зустрітися з людьми в парламенті, людьми, залученими до розслідування, а також засудженими – Ю.Тимошенко і Ю.Луценком, і зрозуміти, чи відповідає кримінальне переслідування рівню таких справ, чи проти них треба було проводити цивільні справи», - сказав депутат.

При цьому він відзначив, що сьогодні, особливо у справі Ю.Луценка, звинувачення, висунуті колишньому міністру не виглядають такими, що відповідають покаранню.

«Якщо кожний уряд закінчуватиме тим, що намагатиметься посадити попередній уряд, то демократія не працюватиме. Тому ми маємо знайти спосіб, як повинні діяти політики і як повинна працювати демократична система, щоб не використовувати кримінальну систему, коли цього можна уникнути», - підкреслив П.Омтцигт.