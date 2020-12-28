Учений вважає, що в Україні поширений штам коронавірусу, який не такий вже й контагіозний, як віруси в інших країнах на Заході Європи.

У Національній академії наук України назвали причини спаду коронавірусу в Україні.

Як заявив в інтерв'ю "РБК-Україна" академік НАН Сергій Комісаренко, люди почали розуміти небезпеку COVID-19 й виконують рекомендації фахівців.

Читайте такожЛікар назвав два шляхи формування колективного імунітету від коронавірусуТакож він наголосив, що головний фактор — це поведінка самого вірусу. Він стає то більш контагіозним, то менш контагіозним.

"Його (коронавірусу, - УНІАН.) поведінка щодо перебігу захворювання поки що не змінилася. Але його контагіозність змінюється", - пояснив він.

Вчений вважає, що в Україні поширений штам коронавірусу, який не такий вже й контагіозний, як віруси в інших країнах на Заході Європи.

Але є, за словами Комісаренка, ще одна причина спаду COVID-19.

"... Наші люди поступово починають розуміти небезпеку вірусу і захворювання COVID-19, яке він викликає, і починають більш ретельно виконувати рекомендації: маски, миття рук і дистанціювання", - додав він.

Коронавірус в Україні: свіжа статистика

За минулу добу в Україні зафіксовано 4 тис. 385 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За минулу добу померли 75 осіб, одужали - 7191. Госпіталізовано 1588 осіб.

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Автор: Ольга Робейко