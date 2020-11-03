Мобільний госпіталь для лікування пацієнтів хворих на COVID-19 у Києві планують розгорнути на базі лікарні "Феофанія". Це третя точка, запропонована владою столиці.
Читайте такожСтепанов розповів про підготовку мобільних шпиталів у регіонахПро це РБК-Україна повідомило інформоване джерело. "Феофанію можуть віддати під польовий госпіталь", – сказав співрозмовник.
Кабінет Міністрів доручив регіонам підготувати варіанти для розміщення мобільних госпіталів у зв'язку із зростанням кількості хворих на COVID-19.
У Києві під ці цілі також планують переобладнати Палац спорту і Міжнародний виставковий центр.
Коронавірус в Україні
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