У Києві під ці цілі також планують переобладнати Палац спорту і Міжнародний виставковий центр.

Мобільний госпіталь для лікування пацієнтів хворих на COVID-19 у Києві планують розгорнути на базі лікарні "Феофанія". Це третя точка, запропонована владою столиці.

Читайте такожСтепанов розповів про підготовку мобільних шпиталів у регіонахПро це РБК-Україна повідомило інформоване джерело. "Феофанію можуть віддати під польовий госпіталь", – сказав співрозмовник.

Кабінет Міністрів доручив регіонам підготувати варіанти для розміщення мобільних госпіталів у зв'язку із зростанням кількості хворих на COVID-19.

У Києві під ці цілі також планують переобладнати Палац спорту і Міжнародний виставковий центр.

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Автор: УНІАН