В Україні почало діяти нове карантинне зонування / фото УНІАН

Коронавірус в Україні набирає обертів, наша країна встановлює рекорди з кількості інфікованих COVID-19 за добу.

А з 9 листопада посилюються карантинні обмеження у низці регіонів у зв'язку з оновленим епідеміологічним зонуванням — вся карта стала "помаранчевою" та "червоною", "зелених" та "жовтих" зон не залишилося.

Вся карта стала помаранчевою та червоною / фото t.me/nemchinovoleh

🔴"Червона" зона карантину в Україні: перелік регіонів та населених пунктів

До "червоного" рівня епідемічної небезпеки з 9 листопада віднесено 199 адміністративних одиниць з 23 областей.

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За останній тиждень до "червоного" рівня епідемічної небезпеки додалися два обласні центри – міста Краматорськ та Запоріжжя з рівнем захворюваності 383 особи на 100 тисяч населення.

Загалом до "червоного" рівня віднесено 13 обласних центрів:

  1. Житомир
  2. Івано-Франківськ
  3. Чернівці 
  4. Рівне
  5. Хмельницький
  6. Чернігів
  7. Харків
  8. Краматорськ
  9. Ужгород
  10. Запоріжжя
  11. Миколаїв
  12. Полтава
  13. Суми.

Що заборонено в "червоній" зоні:

  • робота громадського транспорту;
  • діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів;
  • відвідування навчальних закладів.

🟠"Помаранчева" зона в Україні

До "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки, зокрема, потрапили 11 обласних центрів:

  1. Вінниця
  2. Луцьк
  3. Тернопіль
  4. Львів
  5. Дніпро
  6. Кропивницький
  7. Сєвєродонецьк
  8. Одеса
  9. Херсон
  10. Черкаси
  11. Київ.

У "помаранчевій" зоні заборонено роботу:

  • хостелів і турбаз (крім готелів);
  • ресторанів, нічних клубів вночі;
  • спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури (крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більше однієї людини на 10 кв. м приміщення);
  • дитячих таборів;
  • під забороною - масові збори понад 100 осіб (одна людина на 20 кв. м);
  • планові госпіталізації в лікарнях (це не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативним хворим і випадків, коли є ризик для життя пацієнта);
  • перевезення пасажирів автомобільним та міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% від місць для сидіння.

Заборони в карантинних зонах: інфографіка

фото Коронавірус.інфо

Адаптивний карантин в Україні

  • З 1 серпня адаптивний карантин в Україні передбачає поділ всіх регіонів на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону", залежно від епідеміологічної ситуації в кожному окремо взятому.
  • У кожній з епідеміологічних зон встановили різні карантинні обмеження. Найм'якші — в "зеленій" зоні, найбільш жорсткі заборони очікують регіони "червоної" зони.
  • Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину до кінця 2020 року.

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Автор: Ольга Робейко