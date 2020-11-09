З 9 листопада "червоний" рівень епіднебезпеки діятиме у 199 адміністративних одиницях.

Коронавірус в Україні набирає обертів, наша країна встановлює рекорди з кількості інфікованих COVID-19 за добу.

А з 9 листопада посилюються карантинні обмеження у низці регіонів у зв'язку з оновленим епідеміологічним зонуванням — вся карта стала "помаранчевою" та "червоною", "зелених" та "жовтих" зон не залишилося.

🔴"Червона" зона карантину в Україні: перелік регіонів та населених пунктів

До "червоного" рівня епідемічної небезпеки з 9 листопада віднесено 199 адміністративних одиниць з 23 областей.

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За останній тиждень до "червоного" рівня епідемічної небезпеки додалися два обласні центри – міста Краматорськ та Запоріжжя з рівнем захворюваності 383 особи на 100 тисяч населення.

Загалом до "червоного" рівня віднесено 13 обласних центрів:

Житомир Івано-Франківськ Чернівці Рівне Хмельницький Чернігів Харків Краматорськ Ужгород Запоріжжя Миколаїв Полтава Суми.

Що заборонено в "червоній" зоні:

робота громадського транспорту;

діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів;

відвідування навчальних закладів.

🟠"Помаранчева" зона в Україні

До "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки, зокрема, потрапили 11 обласних центрів:

Вінниця Луцьк Тернопіль Львів Дніпро Кропивницький Сєвєродонецьк Одеса Херсон Черкаси Київ.

У "помаранчевій" зоні заборонено роботу:

хостелів і турбаз (крім готелів);

ресторанів, нічних клубів вночі;

спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури (крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більше однієї людини на 10 кв. м приміщення);

дитячих таборів;

під забороною - масові збори понад 100 осіб (одна людина на 20 кв. м);

планові госпіталізації в лікарнях (це не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативним хворим і випадків, коли є ризик для життя пацієнта);

перевезення пасажирів автомобільним та міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% від місць для сидіння.

Заборони в карантинних зонах: інфографіка

Адаптивний карантин в Україні

З 1 серпня адаптивний карантин в Україні передбачає поділ всіх регіонів на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону", залежно від епідеміологічної ситуації в кожному окремо взятому.

У кожній з епідеміологічних зон встановили різні карантинні обмеження. Найм'якші — в "зеленій" зоні, найбільш жорсткі заборони очікують регіони "червоної" зони.

Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину до кінця 2020 року.

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Автор: Ольга Робейко