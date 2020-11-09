Коронавірус в Україні набирає обертів, наша країна встановлює рекорди з кількості інфікованих COVID-19 за добу.
А з 9 листопада посилюються карантинні обмеження у низці регіонів у зв'язку з оновленим епідеміологічним зонуванням — вся карта стала "помаранчевою" та "червоною", "зелених" та "жовтих" зон не залишилося.
🔴"Червона" зона карантину в Україні: перелік регіонів та населених пунктів
До "червоного" рівня епідемічної небезпеки з 9 листопада віднесено 199 адміністративних одиниць з 23 областей.
Читайте такожНові карантинні обмеження в Україні: які заборони пропонує МОЗ
За останній тиждень до "червоного" рівня епідемічної небезпеки додалися два обласні центри – міста Краматорськ та Запоріжжя з рівнем захворюваності 383 особи на 100 тисяч населення.
Загалом до "червоного" рівня віднесено 13 обласних центрів:
- Житомир
- Івано-Франківськ
- Чернівці
- Рівне
- Хмельницький
- Чернігів
- Харків
- Краматорськ
- Ужгород
- Запоріжжя
- Миколаїв
- Полтава
- Суми.
Що заборонено в "червоній" зоні:
- робота громадського транспорту;
- діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів;
- відвідування навчальних закладів.
🟠"Помаранчева" зона в Україні
До "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки, зокрема, потрапили 11 обласних центрів:
- Вінниця
- Луцьк
- Тернопіль
- Львів
- Дніпро
- Кропивницький
- Сєвєродонецьк
- Одеса
- Херсон
- Черкаси
- Київ.
У "помаранчевій" зоні заборонено роботу:
- хостелів і турбаз (крім готелів);
- ресторанів, нічних клубів вночі;
- спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури (крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більше однієї людини на 10 кв. м приміщення);
- дитячих таборів;
- під забороною - масові збори понад 100 осіб (одна людина на 20 кв. м);
- планові госпіталізації в лікарнях (це не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативним хворим і випадків, коли є ризик для життя пацієнта);
- перевезення пасажирів автомобільним та міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% від місць для сидіння.
Заборони в карантинних зонах: інфографіка
Адаптивний карантин в Україні
- З 1 серпня адаптивний карантин в Україні передбачає поділ всіх регіонів на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону", залежно від епідеміологічної ситуації в кожному окремо взятому.
- У кожній з епідеміологічних зон встановили різні карантинні обмеження. Найм'якші — в "зеленій" зоні, найбільш жорсткі заборони очікують регіони "червоної" зони.
- Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину до кінця 2020 року.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram