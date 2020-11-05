Міністерство охорони здоров'я пропонує встановити нові обмеження в Україні.

В Україні важка ситуація з коронавірусом. Кількість хворих за добу постійно зростає, а місця в лікарнях закінчуються. Щоб протистояти пандемії, МОЗ України запропонувало Кабміну ввести нові обмеження на час карантину. Здебільшого нові заборони будуть стосуватися торгово-розважальних центрів та зон харчування.

Якщо пропозиції МОЗ будуть схвалені, українці зустрінуться с безліччю нових обмежень і заборон.

Якими будуть можливі нові обмеження в Україні

В торгово-розважальних центрах будуть працювати лише магазини . Зони харчування, дитячі кімнати і будь-які розваги не будуть діяти.

. Зони харчування, дитячі кімнати і будь-які розваги не будуть діяти. Масово-культурні заходи будуть заборонені . Про виставки і концерти на час обмежень доведеться забути.

. Про виставки і концерти на час обмежень доведеться забути. Обмеження роботи спортивних установ . Будуть закриті басейни, спортивні зали та фітнес-клуби.

. Будуть закриті басейни, спортивні зали та фітнес-клуби. Покарання за недотримання карантинних норм . Об'єкти, які не будуть дотримувати санітарних норм та карантинних обмежень, будуть закриті. Підприємці та установи також будуть отримувати штрафи за допуск людей без масок.

Година для літніх людей

Заклади та установи отримають рекомендацію запровадити "годину для літніх людей" - окремий час, коли будуть обслуговуватися люди віком старше 60 років. Такий час може бути введений з 10 по 12 годину. Необхідність таких обмежень пов'язують з тим, що люди віком понад 60 років найбільше уразливі до зараження коронавірусом. Однак літнім людям не буде заборонено відвідувати заклади в інший час.

Нагадаємо також, що з наступного тижня в Україні можуть ввести "карантин вихідного дня".

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Автор: Катерина Пулатова