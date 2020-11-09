Мер Миколаєва захворів на COVID-19 / фото УНІАН, Віктор Ковальчук

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич захворів на коронавірус. Також у нього виявили пневмонію.

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Про це Сєнкевич розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Друзі, у мене тут виникла невеличка невчасна проблема – у мене виявили COVID-19 і невеличку пневмонійку", - написав Сєнкевич.

Він також повідомив, що йде на самоізоляцію та працюватиме дистанційно.

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Автор: Катерина Лиманська