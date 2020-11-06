У Києві передбачено майже 4 тисячі ліжок у 24 комунальних медзакладах.

Лікарні Києва, облаштовані для прийому хворих на COVID-19, заповнені на 62%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

Читайте такожЦифри вражають: за добу у Києві виявили понад тисячу нових інфікованих COVID-19

За його словами, у Києві продовжують збільшувати кількість ліжкомісць.

«На сьогодні ми вже підготували майже 4 тисячі ліжок у 24 комунальних медзакладах. Зокрема цього тижня місто визначило майже 800 ліжок у чотирьох міських лікарнях. І їх зараз готують для прийому хворих у лікарнях №№ 3, 5, 7 і 12», - сказав Кличко.

Як зауважив мер, також збільшено кількість ліжкомісць для прийому хворих на COVID-19 у пологовому будинку № 3 та у Центрі нефрології і діалізу.

За даними Кличка, сьогодні у стаціонарах лікуються 2011 хворих на COVID-19, з них 39 дітей. У важкому стані перебувають 547 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 797 людей. Під апаратами ШВЛ - 38 хворих.

Коронавірус у Києві: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька