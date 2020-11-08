За весь час пандемії в Україні від коронавірусу померли 8 450 хворих..

За добу 7 жовтня в Україні зафіксовано 9 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 138 хворих померли.

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Як свідчать дані МОЗ, протягом минулої доби госпіталізовано – 1157 осіб, одужало – 2 637 осіб;

За весь час пандемії в Україні захворіла 460 331 особа, 206 866 людей одужали. 8 450 хворих померли.

7 жовтня було проведено 49 720 на коронавірус. Всього з початку епідемії в Україні проведено 3 613 899 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 074 випадки), м. Київ (943 випадки), Запорізькій (688 випадків), Київській (546 випадків) та Житомирській (543 випадки) областях.

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Автор: Дмитро Кулеба