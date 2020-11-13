Медик переконаний, що незабаром "те, що відбувається в Одесі, буде й в інших містах" України.

В Одесі через обмежений резерв ліжок і персоналу до медзакладів почали госпіталізувати "вже дуже важких пацієнтів" із COVID-19.

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Про це головний лікар Одеської обласної лікарні (2005-2010) Сергій Калинчук повідомив в етері суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".

"Те, що сьогодні вже відбувається, називається медичним сортуванням. Тому що ми сьогодні не госпіталізуємо пацієнтів, по суті, із середнім ступенем тяжкості", - пояснив він.

За словами Калинчука, лише впродовж минулої доби співробітники "швидкої" отримали близько сотні викликів до пацієнтів із COVID-19. Із них 70 хворих потребували госпіталізації.

"Це після тих нових протоколів госпіталізації, які ввів МОЗ з початку цього тижня. Це дуже важкий стан. Це пацієнти, у яких декомпенсована супутня патологія; пацієнти з важкими гіпертонічними станами і важким цукровим діабетом, яким і так по визначенню показана вже госпіталізація", - розповів він.

Медик вважає, що незабаром "те, що відбувається в Одесі, буде й в інших містах" України.

"Два тижні тому ми з вами бачили як стоять черги зі "швидкої" допомоги біля приймальних відділень клінік, які займалися COVID-19. Сьогодні ці черги стали менше, але завдяки тому, що практично 350 ліжок міських лікарень було перепрофільовано, - зауважив Калинчук. - Це такі відділення, як опікове, кардіологія, неврологія і т.д."

За його словами, резерв цих ліжок і персоналу "дуже обмежений", а, окрім того, незабаром "проблема буде вже з реанімаційними ліжками".

Зазначимо, станом на 12 листопада в Одеській області зафіксовано 30 704 випадків інфікування COVID-19. З них 22 578 осіб продовжують боротися з вірусом.

Разом з тим в Одесі поки не запроваджуватимуть карантин вихідного дня. Про це заявив секретар оперативного штабу Одеської міської ради з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Олександр Тиховський. Він зазначив, що, станом на 12 листопада, на території Одеси зберігається «помаранчевий» рівень епідеміологічної небезпеки з розповсюдження COVID-19.

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Автор: УНІАН