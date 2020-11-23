Голова Меджлісу кримськотатарського народу отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров захворів на COVID-19.

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Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Проти своєї волі став членом клубу COVID-19. Тепер завдання за допомогою Всевишнього покинути цей клуб без втрат. Бережіть себе!", - зазначив Чубаров.

Коронавірус у Верховній Раді

11 листопада голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що захворів на COVID-19. Він перебуває на самоізоляції і працює віддалено.

12 листопада перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук повідомив, що також отримав позитивний тест на коронавірус.

Верховна Рада з 18 до 20 листопада скасувала пленарні засідання, оскільки захворіли багато депутатів та працівників апарату.

На поточному тижні депутати працюють з виборцями, а пленарний тиждень має розпочатися у вівторок, 1 грудня.

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Автор: Тетяна Поляковська