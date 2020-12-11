Зокрема, у наказі МОЗ передбачено перелік осіб, яким будуть робити обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2.

Міністерство охорони здоров’я оновила стандарти медичної допомоги при коронавірусній хворобі COVID-19 у частині підходів до тестування.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він зазначив, що метод ПЛР залишається основним для лабораторної діагностики COVID-19.

У наказі МОЗ уточнено, хто саме підлягає лабораторному обстеженню на РНК SARS-CoV-2, зокрема це особи:

з підозрою на COVID-19;

ознаками тяжкого гострого респіраторного синдрому (ТГРС);

ознаками інших гострих респіраторних вірусних інфекцій;

ознаками пневмонії.

Також, згідно з документом, передбачено перелік осіб, яким робитимуть попереднє скринінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2:

з підозрою на COVID-19;

ознаками ТГРС;

ознаками інших ГРВІ;

ознаками пневмонії;

хто був у тісному контакті з особою з підтвердженим випадком на COVID-19;

які повертаються з регіонів зі значним розповсюдженням COVID-19;

які підлягають плановій госпіталізації.

Ляшко наголосив, що позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 повинен бути підтверджений за допомогою ПЛР. Винятком є позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 у пацієнтів, які відповідають визначенню підозрілого або ймовірного випадку захворювання на COVID-19.

Також МОЗ дозволив використовувати швидкі тести на визначення антигену SARS-CoV-2 для скринінгових досліджень медпрацівників та інших категорій працівників та при планових госпіталізаціях.

Коронавірус в Україні: останні дані

В Україні за добу станом на 11 грудня виявлено 13514 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За минулу добу одужали від коронавірусної хвороби 15327 осіб, померли – 285. Госпіталізовано 2846 хворих.

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Автор: Костянтин Гончаров