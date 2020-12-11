МОЗ оновив підходи до тестування на COVID-19 / фото REUTERS

Міністерство охорони здоров’я оновила стандарти медичної допомоги при коронавірусній хворобі COVID-19 у частині підходів до тестування.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він зазначив, що метод ПЛР залишається основним для лабораторної діагностики COVID-19.

У наказі МОЗ уточнено, хто саме підлягає лабораторному обстеженню на РНК SARS-CoV-2, зокрема це особи:

  • з підозрою на COVID-19;
  • ознаками тяжкого гострого респіраторного синдрому (ТГРС);
  • ознаками інших гострих респіраторних вірусних інфекцій;
  • ознаками пневмонії.

Також, згідно з документом, передбачено перелік осіб, яким робитимуть попереднє скринінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2:

  • з підозрою на COVID-19;
  • ознаками ТГРС;
  • ознаками інших ГРВІ;
  • ознаками пневмонії;
  • хто був у тісному контакті з особою з підтвердженим випадком на COVID-19;
  • які повертаються з регіонів зі значним розповсюдженням COVID-19;
  • які підлягають плановій госпіталізації.

Ляшко наголосив, що позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 повинен бути підтверджений за допомогою ПЛР. Винятком є позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 у пацієнтів, які відповідають визначенню підозрілого або ймовірного випадку захворювання на COVID-19.

Також МОЗ дозволив використовувати швидкі тести на визначення антигену SARS-CoV-2 для скринінгових досліджень медпрацівників та інших категорій працівників та при планових госпіталізаціях.

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Автор: Костянтин Гончаров