За словами Ляшка, наявні у держбюджеті кошти та ті, щодо яких ведуться перемовини, дозволять закрити потребу України у вакцині від COVID-19 на 2021 рік.

У 2021 році в Україні планують вакцинувати від COVID-19 понад 20,8 мільйона людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час круглого столу за результатами першого року впровадження Стратегії імунопрофілактики.

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Так, за словами голови Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, Україна отримала гарантію від Фонду глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX) на отримання безкоштовної вакцини для 20% населення - близько 4 млн людей.

Він уточнив, що така домовленість передбачає отримання 9 млн доз вакцини, адже необхідно провести вакцинацію та ревакцинацію.

Водночас, як зазначив Ляшко, сьогодні, 27 листопада, на засіданні оперативного штабу МОЗ щодо вакцинокерованих інфекцій було затверджено оціночні дані для вакцинації від COVID-19 на 2021 рік.

"Ми маємо сьогодні цифру, яку затвердили на штабі, у 20 млн 851 тис. людей - це ті люди, яких ми хочемо і будемо старатися охопити щепленням проти коронавірусної хвороби... З них 4 млн будуть закриті саме в рамках механізму COVAX, а на інші 16 млн ми передбачаємо кошти в держбюджеті для того, щоб закупити вакцину", - розповів заступник міністра.

Він також додав, що наразі в держбюджеті передбачено 2,6 млрд грн на закупівлю вакцини.

"Крім того, алоковано 50 млн доларів в Європейському інвестиційному банку, а також завершуються перемовини щодо близько 50-75 млн доларів від Світового банку. Це дозволить нам закрити всю потребу України в засобах для імунопрофілактики (COVID-19 - УНІАН)", - повідомив головний санлікар.

Ляшко також назвав пріоритетні групи, схвалені оперативним штабом МОЗ, представників яких вакцинуватимуть у першу чергу, це медичні працівники, військовослужбовці, працівники соціальної сфери, а також особи, які перебувають у спеціалізованих закладах (в інтернатах, будинках для осіб похилого віку), та персонал цих спеціалізованих закладів.

"Наступні - це люди, які належать до групи медичного ризику, тобто хворі від 60 років, які мають соматичні захворювання, що сьогодні найбільш часто приводять до летальних наслідків у разі інфікування коронавірусною хворобою. І саме таких людей у нашій пріоритетній групі найбільше - це орієнтовно 7 млн осіб", - уточнив він.

Своєю чергою, Радуцький нагадав, що нещодавно на засіданні комітету був ухвалений законопроект №4314, який дозволяє скоротити терміни реєстрації вакцини, щоб її якнайшвидше отримали громадяни.

Закупівля Україною вакцини від COVID-19: що відомо

18 листопада заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Фонд глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX) підтвердив інформацію про надання Україні безкоштовно вакцини від коронавірусу.

За словами Ляшка, це означає, що близько 4 млн громадян України зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року.

Також він повідомив, що до глобального механізму COVAX включено кандидата у вакцини від виробника Moderna (США). «Попередні результати дослідження цієї вакцини вказали на 95% ефективності запобігання розвитку COVID-19», - зауважив він.

Ляшко додав, що у МОЗ поставили перед собою завдання «забезпечити імунізацію якомога більшої кількості населення перевіреними, якісними та безпечними вакцинами у 2021 році як за рахунок глобальних ініціатив, так і за рахунок державного бюджету України».

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Автор: Антоніна Доломанжи