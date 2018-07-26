Роздягали й погрожували ножем: в окупованому Криму школярі жорстоко знущалися над ровесником (відео)

Школярі з Гвардійського знущалися над підлітком, зняли все на відео і виклали ролик в інтернет.

11-річний хлопчик, який проживає в селищі Гвардійське в окупованому Криму, зазнав знущань з боку ровесників.

Побиття вони зняли на камеру мобільного і виклали в інтернет, повідомляє "Перший Кримський".

За словами мами потерпілого, кілька школярів постійно знущалися над дитиною в занедбаному корпусі дитсадка. 11-річного хлопчика роздягали, прив'язували, били і обзивали. Він плакав, благав відпустити його, але кривдники лише сміялися у відповідь і переходили до ще більш жорстких заходів – діставали ножа і погрожували каліцтвами.

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Підлітки реготали, лаялися і принижували хлопчика. Дитина терпіла, вдома поводилася як зазвичай і нічого не розповідала батькам. Змін у поведінці не було.

Але незнайомий чоловік надіслав мамі хлопчика посилання на відео в соціальній мережі. Відкривши його, жінка була шокована.

"Перша думка – влаштувати самосуд. Але переміг здоровий глузд, батьки звернулися до поліції і Слідчого комітету. Жінка хоче захистити інших дітей. Йде слідство, зараз з хлопчиком працює психолог. Йому соромно згадувати про те, що трапилося", - йдеться в сюжеті.

Хлопчикові потрібна тривала реабілітація. Чим вона закінчиться, на жаль, невідомо.

Як повідомляв УНІАН, у місті Коростень Житомирської області поліція розслідує обставини жорстокого побиття школярами восьмикласника однієї зі шкіл міста.