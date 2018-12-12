У Києві з 5:00 розпочалася обробка мостів, доріг і вулиць протиожеледними матеріалами
11:11, 12 грудня 2018Київ
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Малогабаритна спецтехніка та бригади з ручного прибирання обробляють тротуари, підходи до наземних та підземних пішохідних переходів та зупинки громадського транспорту.
Фото kyivcity.gov.ua
На світанку у Києві почало сніжити. Завчасно, ще о 05:00 ранку, спецтехніка підприємств КК «Київавтодор» була розташована на вихідних позиціях, а на мостах, шляхопроводах, спусках та підйомах проведена обробка протиожеледними матеріалами.
Про це повідомили в комунальній корпорації.
Із 06:15 триває обробка доріг та вулиць столиці посипальними матеріалами для недопущення утворення ожеледиці та забезпечення безпечного руху транспорту.
Малогабаритна спецтехніка та бригади з ручного прибирання обробляють тротуари, підходи до наземних та підземних пішохідних переходів та зупинки громадського транспорту, які знаходяться на утриманні підприємств корпорації.
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