У Києві з 5:00 розпочалася обробка мостів, доріг і вулиць протиожеледними матеріалами

Малогабаритна спецтехніка та бригади з ручного прибирання обробляють тротуари, підходи до наземних та підземних пішохідних переходів та зупинки громадського транспорту.

На світанку у Києві почало сніжити. Завчасно, ще о 05:00 ранку, спецтехніка підприємств КК «Київавтодор» була розташована на вихідних позиціях, а на мостах, шляхопроводах, спусках та підйомах проведена обробка протиожеледними матеріалами.

Про це повідомили в комунальній корпорації.

Із 06:15 триває обробка доріг та вулиць столиці посипальними матеріалами для недопущення утворення ожеледиці та забезпечення безпечного руху транспорту.

Малогабаритна спецтехніка та бригади з ручного прибирання обробляють тротуари, підходи до наземних та підземних пішохідних переходів та зупинки громадського транспорту, які знаходяться на утриманні підприємств корпорації.