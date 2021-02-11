Після снігопадів в Україну прийдуть морози до -27°: синоптик назвала точні дати

Вже через кілька днів температура в Україні повинна різко впасти.

В Україні очікується сильне похолодання / фото REUTERS

Антициклон принесе в Україну сильне похолодання і нічні морози до 27 градусів. Після 20 лютого не виключається відлига і потепління до нуля градусів.

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Про це розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, передає РБК-Україна.

Як зазначила Голеня, найсильніші морози очікуються 15-18 лютого, коли нічна температура впаде до 18-24 градусів, на півночі до 26-27 градусів морозу.

"Сподіваємося, що після 20 лютого пошириться або атлантичне повітря, або з Середземного моря, і тому буде ослаблення морозів", - додала синоптик.

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