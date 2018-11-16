Зеленський уперше прокоментував свій президентський рейтинг (відео)

Соціологи "виводять" Зеленського у другий тур президентських виборів.

Шоумен Володимир Зеленський уперше прокоментував рейтинги ймовірних кандидатів на президентських виборах.

Згідно з останніми соціологічними дослідженнями, він посідає друге місце і виходить у другий тур разом із Юлією Тимошенко, йдеться в сюжеті ТСН.

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Журналісти заскочили його під час репетиції "Жіночого кварталу" та розпитали, як він ставиться до результатів соцопитування і чи збирається йти на вибори. "З приводу другого місця: боротися, так боротися!", - сміється шоумен. І одразу ж додає: "А чого тут боятися? У мене друге, у Тимошенко - перше. Гарна бійка! Тож я, як чоловік, справжній, просто зобов’язаний пропускати поки жінок вперед".

На уточнення, що він не бажає говорити всерйоз і розкривати, чи справді балотуватиметься, Зеленський відповів: "У кожної людини мають бути таємниці. Інакше хто вона". Шоумен дав зрозуміти, що наразі зайнятий своєю роботою. "Зараз у мене "Ліга сміху", "Вечірній квартал", зараз я присутній на репетиції, працюю з прекрасними дамами. Жінки – найкращий електорат! А тим більше – красиві та з почуттям гумору".

Про участь у виборах Зеленський пообіцяв дати відповідь у майбутньому. "Це залишимо на майбутнє, якщо можна. В будь-якому випадку, це моє рішення, особисте", - пояснив він.