Клімкін засудив убивство посла Росії в Туреччині

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Росія несе відповідальність за жахливі порушення прав людини і вбивства тисяч невинних людей у Сирії та Україні. Разом з тим, це не є виправданням вбивства посла однієї суверенної держави на території іншої. Міжнародний закон і права людини мають дотримуватися", - повідомив міністр.

Читайте такожУ НАТО та ЄС засудили вбивство російського посла у Туреччині

1/2 Russia has been responsible for horrendous violations of human rights & the murder of thousands innocent people in Syria & Ukraine.

2/2 This, however is no excuse 4 the murder of the ambassador of one sovereign state to another. Int law and human rights must be respected!