Клімкін засудив убивство посла Росії в Туреччині

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Росія несе відповідальність за жахливі порушення прав людини і вбивства тисяч невинних людей у Сирії та Україні. Разом з тим, це не є виправданням вбивства посла однієї суверенної держави на території іншої. Міжнародний закон і права людини мають дотримуватися", - повідомив міністр.

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1/2 Russia has been responsible for horrendous violations of human rights & the murder of thousands innocent people in Syria & Ukraine. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 19, 2016

2/2 This, however is no excuse 4 the murder of the ambassador of one sovereign state to another. Int law and human rights must be respected! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 19, 2016

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Анкарі на відкритті фотовиставки «Росія очима турків» озброєний чоловік як мінімум вісім разів вистрілив у посла РФ в Туреччині Карлова. Він був госпіталізований з важкими пораненнями і помер.

Нападника вбито в ході операції поліції.

Теракт було здійснено напередодні запланованого на 20 грудня візиту глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу до Росії, в ході якого планувалося обговорення сирійського питання.