Клімкін засудив убивство посла Росії в Туреччині

00:24, 20 грудня 2016
Політика
2002 2

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив убивство посла Росії в Туреччині.

REUTERS

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Росія несе відповідальність за жахливі порушення прав людини і вбивства тисяч невинних людей у Сирії та Україні. Разом з тим, це не є виправданням вбивства посла однієї суверенної держави на території іншої. Міжнародний закон і права людини мають дотримуватися", - повідомив міністр.

Читайте такожУ НАТО та ЄС засудили вбивство російського посла у Туреччині

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Анкарі на відкритті фотовиставки «Росія очима турків» озброєний чоловік як мінімум вісім разів вистрілив у посла РФ в Туреччині Карлова. Він був госпіталізований з важкими пораненнями і помер.

Нападника вбито в ході операції поліції.

Теракт було здійснено напередодні запланованого на 20 грудня візиту глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу до Росії, в ході якого планувалося обговорення сирійського питання.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Вбивство російського посла в Туреччині
Теги: #Клімкін#вбивство#Туреччина#посол