У наметах на Хрещатику пропонують вболівальникам «не здаватися разом з нею»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської партійної організації «Батьківщини», кожного дня у містечку працюватиме фотограф з обладнанням, що забезпечуватиме усім бажаючим спеціальну світлину. Спеціально до проведення Євро-2012 макет світлини розроблено англійською мовою.

Як пояснили у прес-службі партії, світлина зі словами «She doesn”t surrender, and we together with her» («Вона не здається, і ми разом з нею») була розроблена спеціально для відвідувачів наметового містечка під час чемпіонату.

Дизайн передбачає персональне фото, фотографію Юлії Тимошенко, фотографії з акцій опозиції з часу арешту лідера «Батьківщини», слова привітання та календар футбольних матчів, що проходитимуть у Києві.

«Наметове містечко вже давно стало символом опозиційної боротьби не тільки для Києва. Чимало людей приїздять спеціально до Печерського суду, щоб подивитися, поспілкуватися й отримати інформаційні матеріали, а в період проведення Євро гостей столиці буде більше. З огляду на це, ми пропонуємо кожному долучитися до опозиційної діяльності і стати патріотом України», - повідомляють у партії.

Працюватиме проект по буднях з 13.00 до 15.00, у вихідні – цілий день. Власне зображення можна буде отримати безкоштовно за 15-20 хвилин.