Вільні профспілки України приєдналися до загальнонаціонального страйку

Члени вільних профспілок України засудили дії спецпідрозділів МВС, які розгонили учасників акції Євромайдану в центрі Києва 30 листопада, і приєдналися до всеукраїнського страйку.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова «Конфедерації вільних профспілок України» Михайло Волинець.

«Сьогодні відбулося засідання «Конфедерації вільних профспілок України», де ми одностайно ухвалили рішення приєднатися до всеукраїнського страйку», - сказав він, закликавши громадян України «виходити на Майдан».

При цьому присутній на прес-конференції голова вільної профспілки освіти і науки України Володимир Фундовний додав, що незалежні профспілки звернулися до міжнародних організацій для роз'яснення ситуації в Україні і попросили вплинути на українську владу.

«Ми одностайно проголосували за те, аби нашу думку передали Всесвітній конфедерації, а також МОП (Міжнародна організація праці - УНІАН), а також Інтернаціоналу освіти. Тобто всім міжнародним профспілковим структурам, які мають вплив, мають свою думку», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 21 листопада офіційно заявив про припинення процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію. Відмова від підписання Угоди з ЄС спровокувала в Україні масштабні акції протесту. Зокрема, в Києві 24 листопада мітинг за євроінтеграцію зібрав більш як 100 тисяч людей. 30 листопада на Майдані Незалежності в Києві близько 4 години ранку бійці спецпідрозділів жорстоко розігнали учасників акції на підтримку євроінтеграції України. За словами активістів Євромайдану, близько трьох тисяч озброєних спецназівців пішли проти лише декількох сотень мирних демонстрантів. Людей били ногами, кийками, застосовували шумові гранати і газ. На знак протесту проти жорстокого розгону Євромайдану в центр Києва 1 грудня на акцію вийшло декілька сотень тисяч громадян.

У свою чергу, опозиція ухвалила рішення про проведення загальноукраїнського національного страйку.

Довідка УНІАН. Конфедерація вільних профспілок України — це незалежне профспілкове об'єднання в Україні, член Європейської профспілкової мережі з роботи з міжнародними фінансовими установами.