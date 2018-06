Астрофізики розробили спосіб боротьби з потенційно небезпечними астероїдами

Астрофізики запропонували впливати на ПНО лазерним випромінюванням. Це дозволило б зруйнувати астероїд або відхилити траєкторію його польоту від перетину з орбітою Землі, передає Lenta.ru. Метод працює у випадку своєчасного виявлення ПНО.

Руйнування астероїда пропонується проводити за допомогою лазерної абляції (речовина видаляється з поверхні при випаровуванні або сублімації за рахунок її розігріву). Випромінювання на астероїд пропонується проводити за допомогою масивів лазерів.

Масив лазерів до астероїда пропонується доставляти за допомогою стандартної ракети-носія, яка працює на рідкому паливі, а транспортування апарата до ПОВ - за допомогою космічного апарату, що працює на іонному двигуні. На спрямоване руйнування або відхилення траєкторії астероїда типу (99942) Апофіс, в діаметрі досягає 325 м, може піти 1-15 років. Вчені відзначають, що можливості американських і європейських ракет Atlas V 551, Ariane V і Delta IV Heavy, а також Falcon Heavy і SLS (Space Launch System), дозволяють запустити місію вже сьогодні.

Пропонований вченими проект називається DE-STARLITE і є модифікацією їх програми DE-STAR (Directed Energy System for Targeting of Asteroids and exploRation), яка раніше була підтримана Інститутом передових досліджень NASA.