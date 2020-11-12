В Укрзалізниці обіцяють суворо дотримуватися маскового режиму співробітників, здійснювати температурний скринінг, дезінфекцію рухомого складу після та до кожного рейсу.

Укрзалізниця збільшить кількість провідників та працівників воєнізованої охорони для додаткового контролю протиепідемічних заходів.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Укрзалізниці.

У прес-службі підтримали рішення уряду не припиняти роботу громадського транспорту під час карантину та, зі свого боку, пообіцяли і надалі забезпечуватиме безпеку подорожей.

«Зокрема, суворо дотримується масковий режим співробітників, здійснюється температурний скринінг, дезінфекція рухомого складу після та до кожного рейсу. Крім того, у приміському сполученні буде збільшено кількість провідників та працівників воєнізованої охорони для додаткового контролю», - йдеться у повідомленні.

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Воєнізована охорона в Укрзалізниці

Питання охорони в УЗ порушили після останнього резонансного інциденту, що трапився у вагоні поїзда «Маріуполь-Київ» 31 липня. Тоді пасажир увірвався у купе жінки з дитиною і жорстоко її побив на очах у сина, а потім намагався зґвалтувати. За словами потерпілої, у поїзді на той час не було кому дати фізичну відсіч нападнику і її захистити.

Наприкінці серпня воєнізована охорона "Укрзалізниці" розпочала роботу у 10 пасажирських потягах.

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Автор: Денис Прядко