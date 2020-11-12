Укрзалізниця збільшить кількість провідників та працівників воєнізованої охорони для додаткового контролю протиепідемічних заходів.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Укрзалізниці.
У прес-службі підтримали рішення уряду не припиняти роботу громадського транспорту під час карантину та, зі свого боку, пообіцяли і надалі забезпечуватиме безпеку подорожей.
«Зокрема, суворо дотримується масковий режим співробітників, здійснюється температурний скринінг, дезінфекція рухомого складу після та до кожного рейсу. Крім того, у приміському сполученні буде збільшено кількість провідників та працівників воєнізованої охорони для додаткового контролю», - йдеться у повідомленні.
Читайте такожВ Україні ймовірний локдаун, якщо карантин вихідного дня не спрацює - Держспоживслужба
Воєнізована охорона в Укрзалізниці
- Питання охорони в УЗ порушили після останнього резонансного інциденту, що трапився у вагоні поїзда «Маріуполь-Київ» 31 липня. Тоді пасажир увірвався у купе жінки з дитиною і жорстоко її побив на очах у сина, а потім намагався зґвалтувати. За словами потерпілої, у поїзді на той час не було кому дати фізичну відсіч нападнику і її захистити.
- Наприкінці серпня воєнізована охорона "Укрзалізниці" розпочала роботу у 10 пасажирських потягах.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram