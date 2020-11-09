Пропонується, щоб, починаючи з 00:00 суботи до 00.00 понеділка, в країні працювали виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції, ветеринарні аптеки.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пояснив, що означатиме введення карантину вихідного дня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

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"Ми будемо пропонувати жорсткий карантин вихідного дня. Це означає, що у вихідні дні, тобто суботу та неділю, починаючи з 00:00 суботи до 00:00 понеділка, щоб в країні працювали виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції, ветеринарні аптеки", - зауважив він.

Роботу ресторанів, кафе, інших закладів громадського харчування, за словами Степанова, пропонується у ці дні зробити виключно "на виніс".

"Все, що стосується решти магазинів, торгово-розважальних центрів, ми рекомендуємо, щоб вони в суботу-неділю були зачинені", - пояснив очільник МОЗ.

Карантин через коронавірус в Україні: що відомо

Станом на ранок 9 листопада в Україні за минулу добу виявили 8687 нових випадків коронавірусу. З них дітей – 350, медпрацівників – 321. Найбільше заражень в Києві, Харківській та Запорізькій областях.

Сьогодні в Україні почало діяти нове карантинне зонування - вся карта стала "помаранчевою" та "червоною", "зелених" та "жовтих" зон не залишилося.

Також стало відомо, що для людей у віці старше 60 років в Україні можуть ввести спеціальний час для здійснення ними покупок без сторонніх.

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Автор: Леся Лещенко