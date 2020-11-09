Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пояснив, що означатиме введення карантину вихідного дня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.
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"Ми будемо пропонувати жорсткий карантин вихідного дня. Це означає, що у вихідні дні, тобто суботу та неділю, починаючи з 00:00 суботи до 00:00 понеділка, щоб в країні працювали виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції, ветеринарні аптеки", - зауважив він.
Роботу ресторанів, кафе, інших закладів громадського харчування, за словами Степанова, пропонується у ці дні зробити виключно "на виніс".
"Все, що стосується решти магазинів, торгово-розважальних центрів, ми рекомендуємо, щоб вони в суботу-неділю були зачинені", - пояснив очільник МОЗ.
Карантин через коронавірус в Україні: що відомо
- Станом на ранок 9 листопада в Україні за минулу добу виявили 8687 нових випадків коронавірусу. З них дітей – 350, медпрацівників – 321. Найбільше заражень в Києві, Харківській та Запорізькій областях.
- Сьогодні в Україні почало діяти нове карантинне зонування - вся карта стала "помаранчевою" та "червоною", "зелених" та "жовтих" зон не залишилося.
- Також стало відомо, що для людей у віці старше 60 років в Україні можуть ввести спеціальний час для здійснення ними покупок без сторонніх.
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