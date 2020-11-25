За перебування у громадських будівлях, транспорті під час дії карантину без респіраторів або масок, що закривають ніс та рот, передбачено штраф до 255 грн.

В Україні за чотири дні дії закону про запровадження штрафів за неносіння масок в громадських місцях складено вже 2 тис. 111 протоколів.

Читайте такожОпитування Зеленського: стали відомі офіційні результатиЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

"Вже чотири дні, починаючи з 21 листопада, діє в нашій країні закон про накладання адміністративної відповідальності - штрафів за неносіння масок в громадських місцях. За цей час було складено вже 2 тис. 111 постанов про накладання штрафів безпосередньо на місці", - сказав він.

Штрафи за неносіння масок в Україні: що відомо

6 листопада Верховна Рада ухвалила урядовий закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню COVID-19 (№ 3891).

За перебування у громадських будівлях, транспорті під час дії карантину без респіраторів або масок, що закривають ніс та рот, загрожує штраф до 255 грн.

19 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 1000-IX.

Документ доповнює статтю 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення частиною другою, яка передбачає накладення штрафу в розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без надягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, зокрема й виготовлених самостійно.

Згодом у поліції уточнили, за яких умов будуть штрафувати за неносіння масок.

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Автор: Леся Лещенко