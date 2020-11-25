В Україні за чотири дні дії закону про запровадження штрафів за неносіння масок в громадських місцях складено вже 2 тис. 111 протоколів.
Читайте такожОпитування Зеленського: стали відомі офіційні результатиЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.
"Вже чотири дні, починаючи з 21 листопада, діє в нашій країні закон про накладання адміністративної відповідальності - штрафів за неносіння масок в громадських місцях. За цей час було складено вже 2 тис. 111 постанов про накладання штрафів безпосередньо на місці", - сказав він.
Штрафи за неносіння масок в Україні: що відомо
- 6 листопада Верховна Рада ухвалила урядовий закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню COVID-19 (№ 3891).
- За перебування у громадських будівлях, транспорті під час дії карантину без респіраторів або масок, що закривають ніс та рот, загрожує штраф до 255 грн.
- 19 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 1000-IX.
- Документ доповнює статтю 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення частиною другою, яка передбачає накладення штрафу в розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без надягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, зокрема й виготовлених самостійно.
- Згодом у поліції уточнили, за яких умов будуть штрафувати за неносіння масок.
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