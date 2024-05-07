Обидві флагманські відеокарти мають з'явитися в продажу до кінця 2024 року.

Уже практично підтверджено, що прем'єра перших моделей із лінійки GeForce RTX 5000 відбудеться в четвертому кварталі 2024 року, тобто в період із жовтня по грудень. І якщо вірити інсайдам, RTX 5080 вийде раніше, ніж RTX 5090.

Інформація надійшла від інсайдера kopite7kimi, відомого точними витоками щодо продукції NVIDIA. У минулому поколінні компанія спочатку випустила флагман RTX 4090, а потім уже виходили простіші рішення. Цього разу нібито вирішили вчинити інакше.

Обидві відеокарти мають з'явитися в продажу до кінця 2024 року. RTX 5080 буде дешевшою за RTX 5090, а це означає, що якщо спочатку вийде перша, то її зможуть дозволити собі більше потенційних покупців. Хоч і очікується, що ці рішення коштуватимуть більше, ніж їхні попередниці RTX 4080 і RTX 4090 – $1199 і $1599 відповідно.

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Судячи з наявних чуток, GeForce RTX 5090 і 5080 будуть засновані на базі архітектури Blackwell з техпроцесом 4 нм. В обох буде використовуватися пам'ять нового покоління GDDR7, а кількість ядер CUDA у RTX 5090 складе 24576, тож відеокарта точно зможе запускати сучасні ігри з трасуванням променів і в 4K.

Очікується, що у нових карток Nvidia не буде конкурентів. AMD таки не зуміла витримати конкуренції з "зеленими" і в наступному поколінні своїх GPU покине топовий сегмент, розрахований на досвідчених геймерів. Таким чином флагман Radeon RX 8000-ї серії дорівнюватиме RX 7900 XTX.

Нагадаємо, раніше цього року вже Nvidia випустила графічні прискорювачі із серії GeForce RTX 40 Super. Журналісти особливо високо оцінили RTX 4070 Super, назвавши її найкращою відеокартою на сьогодні в ціновій категорії до $600.

А свіже опитування Steam показало, що GeForce GTX 3060 залишається найпопулярнішою відеокартою серед геймерів. За нею розташувалися GTX 1650 і RTX 3060 Ti.

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