Туристи з усього світу з'їжджаються в Щецин подивитися на знаменитого кота Гацека.

Товстий чорно-білий кіт став головною визначною пам'яткою польського міста Щецин.

Як звернуло увагу The Independent, вільно гуляючий кіт Гацек, що живе в будці на вулиці Кашубській в сьомому за величиною місті Польщі, привернув увагу любителів кішок по всьому світу. Вгодована тварина мала п'ятизірковий рейтинг на Google Maps і, згідно з місцевими ЗМІ, набрала понад 2500 відгуків, перш ніж сервіс видалив позначку.

За даними Insider, нова позначка Гачека отримала майже 500 відгуків і середній п'ятизірковий рейтинг за перші 48 годин, перевершивши інші пам'ятки морського портового міста, в тому числі, знаменитий замок померанських герцогів 12-го століття.

Кіт, чиє ім'я в перекладі з польської означає "вухатий кажан", вже багато років живе в місті, завойовуючи прихильність як місцевих жителів, так і гостей міста, але міжнародну славу він отримав після того, як в 2020 році сюжет місцевого новинного агентства wSzczecinie про нього став вірусним. З тих пір в місто з'їжджаються туристи з усього світу, щоб зустрітися з пухнастим "королем вулиці Кашубської".

Разом з тим, туристи, які пропонують Гацеку корм, викликали занепокоєння з приводу його все більш пухкого вигляду, що спонукало місцевий притулок для тварин попросити людей не годувати знаменитого кота. Вивіска біля його будки закликає шанувальників залишати смаколики лише у закритих пакетах, які власник кота зможе відкрити для нього пізніше.

"Я із задоволенням позую для фотографій, але, будь ласка, не гладьте мене, поки я сплю", – також вказує знак.

