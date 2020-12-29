Рік тому на Донбасі відбувся великий обмін утримуваними особами. Серед звільнених був донецький журналіст Станіслав Асєєв.

Журналіст з Донецька Станіслав Асєєв, який раніше побував у полоні бойовиків "ДНР", розповів про ситуацію в місті, яке з 2014 року перебуває в окупації.

Про це йдеться в його інтерв'ю УП.

"Це радянське місто. Мене часто запитують, який зараз рік в Донецьку. І це цікаво, бо з огляду на те, що відбувається в "Ізоляції" та підвалах, це, безперечно, репресії 1930-х. Але якщо дивитися на загальну картину, то це радянське минуле, кінець 1970-х, 1980-ті роки", - пояснив він.

За словами Асєєва, деякі люди "дуже сподіваються на РФ, пишаються, що Росія їх підтримує".

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"А з іншого боку, я б не сказав, що з боку Росії є якась пропаганда радянських 70-х. Але в Донецьку саме вони", - додав він.

Асєєв уточнив, що ситуація в окупованому Луганську ще гірша: луганчани кажуть, що "Донецьк - це ще непогане місто".

"Дуже багато людей і не виходили з того радянського стану. І коли їх занурили у 70-ті, 80-ті роки, вони там опинилися, наче риба у воді. Бо там завжди була ностальгія за радянськими часами. Донецьк 2012-го та Донецьк 2015-го — це абсолютно різні міста. Не лише тому що війна і зруйнована інфраструктура. Це зміни психологічні, ментальні. Навіть якщо газети 2015 року відкрити, там буде таке: "высадили еще 5 кустов роз, посадили акацию, Захарченко молодец", - розповів журналіст.

Обмін полоненими в 2019 році

Рік тому, 29 грудня 2019 року, відбувся великий обмін утримуваними особами між Україною і так званими "ДНР" і "ЛНР". З полону бойовиків повернулися 76 українців, зокрема журналіст Станіслав Асєєв, який перебував у полоні понад 2 роки. З полону звільнили 12 військових і 64 цивільних осіб.

Загалом звільнили 81 людину, але 5 людей залишилися на окупованій території. У межах обміну Україна передала бойовикам понад 120 людей, ще 17 відмовилися брати участь в обміні. Українська влада зокрема передала колишніх "беркутівців", обвинувачених у розстрілах на Інститутській у 2014 році, та бразильця Рафаеля Лусваргі.

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Автор: Юрій Годован