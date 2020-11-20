За словами голови української делегації в ТКГ, це мають бути закони про демілітаризацію, амністію і вибори в ОРДЛО.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук вважає, що найближчим часом Верховна Рада має ухвалити три основні для досягнення миру закони.

Про це він сказав в інтерв'ю Громадському.

"Не можна говорити про вибори, коли там перебувають незаконні військові формування, найманці, люди, які прийшли туди воювати і заробляти гроші на війні. Там не діють українські закони, немає українських партії, ЗМІ. Там українського зараз немає нічого. І там немає умов для проведення виборів. Скажімо, раптом би вибори призначили в такому форматі, як хочуть Росія і ОРДЛО — спочатку вибори, а потім кордон. Запрошують на вибори спостерігачів. Спостерігачі ставлять запитання: а хто має забезпечити там їхню безпеку?" - сказав Кравчук.

Він наголосив, що ОРДЛО не є державним формуванням, визнаним світом.

"Росія каже, що це українська територія. І це правда — це українська територія, тимчасово окупована. Значить, спостерігачі звертаються до української влади: ви можете забезпечити мир і спокій людей, які будуть спостерігати? Ну як ми можемо сказати «можемо», коли нас там немає? А цього не хочуть бачити і сприймати Росія і ОРДЛО. Таким чином ми доводимо — це нереально. Не тому, що ми хочемо чи не хочемо. Це нереально — спочатку вибори, потім кордон. Ми спочатку підготуємо умови — це найперше і найнеобхідніше, а потім будемо говорити про вибори. Верховна Рада має найближчим часом ухвалити три, на нашу думку, основні закони — про демілітаризацію цих районів, про амністію і про вибори. Їх обов'язково треба ухвалити, щоб розпочинати цей важливий рух уперед", - вважає Кравчук.

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Щодо амністії він наголосив, що питання про амністію порушується не вперше.

"Закон про амністію ухвалювали, тільки він не підписаний, лежить у Верховній Раді. Я думаю, що його треба ще раз глибоко вивчити, врахувати пропозиції і тих людей, які живуть на непідконтрольних Україні територіях, щоб не було випадковостей. Не можна ухвалити закон і амністувати всіх без розбору, як і не можна всіх підряд покарати. Не можуть бути амністовані військові злочинці або ті, хто ґвалтував, мордував людей тощо. Але це треба зробити, по-перше, на основі закону, і, по-друге, з урахуванням ситуації і думки тих людей, які там живуть. Я переконаний, що ці люди найкраще знають, хто що робив і чому робив у тих непростих умовах", - сказав Кравчук.

Плану дій щодо Донбасу: що відомо

5 листопада українська делегація в ТКГ оприлюднила 5 головних пунктів нового плану дій щодо Донбасу: виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань і найманців з території України на початку 2021 року; скасування владою РФ низки рішень і документів, які є прямим втручанням у життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства; відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського кордону за допомогою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ; збільшення кількості місії СММ ОБСЄ в чотири рази (на 1,5 тис. осіб); тільки у разі виконання перших чотирьох умов - підготовка і проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).

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Автор: Юлія Петриченко