Наразі безпекова ситуація на Донбасі погіршується через збільшення кількості російських збройних провокацій та порушень режиму тиші.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що остаточне врегулювання російсько-українського конфлікту залишається все ще доволі далекою перспективою.

Читайте такожСтали відомі імена загиблих унаслідок підриву на Донбасі військовихПро це він повідомив у Facebook за результатами засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО. Стефанчук зазначив, що розповів учасникам засідання про поточну ситуацію на Донбасі.

«Порушення режиму припинення вогню на Донбасі з боку агресора, погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму та триваюча мілітаризація Азово-Чорноморського регіону продовжують підривати безпеку України та всього регіону. Незважаючи на певні позитивні тенденції, остаточне врегулювання російсько-українського конфлікту залишається все ще доволі далекою перспективою», - підкреслив він.

Перший заступник голови ВР констатував, що наразі безпекова ситуація в районі російсько-українського конфлікту на Донбасі погіршується через збільшення кількості російських збройних провокацій та порушень режиму тиші.

Ситуація на Донбасі

22 липня 2020 року учасники Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) з урегулювання ситуації на Донбасі дійшли згоди щодо повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня 2020 року.

Проте бойовики з тих пір постійно порушують режим тиші. Чергове загострення ситуації спостреігається в лютому. Зокрема, окупанти проводять мінування територій. Для обстрілів українських позицій використовують снайперів. Крім цього регулярно обстрілюють військових з гранатометів та іншого озброєння.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров