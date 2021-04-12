Росія розпочала нову ескалацію агресії щодо України.

Росія попри стягування своїх військ до кордону з Україною боїться, що офіційний Київ за підтримки інших країн почне масштабну силову операцію на Донбасі.

Таку думку висловив військово-політичний експерт Микола Белесков, пише "Апостроф".

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Він пояснив, що в бойовиків ОРДЛО є кілька варіантів подальших дій. Один з них - попросити Володимира Путіна надати невизнаним республікам "військову допомогу".

"У Кремлі, в тому числі, побоюються, що Київ за підтримки Вашингтона вирішиться на масштабну силову операцію на Донбасі. У Москви перед очима приклад Нагірного Карабаху. Дмитро Козак такою заявою намагається нагадати, що в ОРДЛО саме РФ, як вважає російське керівництво, є вирішальною силою", - пояснив Белесков.

Війна Росії проти України: нова ескалація

30 березня 2021 року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози воєнній безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ.

Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

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Автор: Юрій Годован