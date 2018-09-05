72 роки з дня народження Фредді Мерк'юрі: топ-5 легендарних хітів гурту The Queen (відео)
Він прожив усього 45 років, але зробив значний внесок в історію світової музики.
Його хітами захоплюється вже не одне покоління меломанів і просто любителів гарної музики.
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Топ-5 легендарних хітів гурту The Queen
Bohemian Rhapsody
Це був перший комерційний хіт гурту The Queen. Хіт побив рекорди продажів і досі входить в списки найкращих пісень за всю історію.
We Are The Champions
Сам Мерк'юрі називав цю композицію найбільш зверхньою з усіх написаних ним пісень. І не дарма, адже у співака була мета – вигадати стадіонний гімн, і йому це вдалося.
Somebody To Love
Мерк'юрі вважав цю пісню своєю найкращою композицією.
I Want to Break Free
Автор суперхіта - Басист Дікон. У кліпі переодягнені музиканти клеять дурня в декораціях культового британського серіалу.
The Show Must Go On
Один з головних шедеврів гурту The Queen був написаний гітаристом Брайаном Меєм.