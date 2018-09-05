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72 роки з дня народження Фредді Мерк'юрі: топ-5 легендарних хітів гурту The Queen (відео)

16:39, 05 вересня 2018
Світ
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Його хітами захоплюється вже не одне покоління меломанів і просто любителів гарної музики.

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Топ-5 легендарних хітів гурту The Queen

Bohemian Rhapsody

Це був перший комерційний хіт гурту The Queen. Хіт побив рекорди продажів і досі входить в списки найкращих пісень за всю історію.

We Are The Champions

Сам Мерк'юрі називав цю композицію найбільш зверхньою з усіх написаних ним пісень. І не дарма, адже у співака була мета – вигадати стадіонний гімн, і йому це вдалося.

Somebody To Love

Мерк'юрі вважав цю пісню своєю найкращою композицією.

I Want to Break Free

Автор суперхіта - Басист Дікон. У кліпі переодягнені музиканти клеять дурня в декораціях культового британського серіалу.

The Show Must Go On

Один з головних шедеврів гурту The Queen був написаний гітаристом Брайаном Меєм.

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