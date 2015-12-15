На сторінці Ватикану в Instagram опубліковано перше селфі Папи Римського

02:16, 15 грудня 2015
Світ
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На сторінці Ватикану в Instagram опубліковано перше селфі Папи Римського Франциска.

instagram.com/vatican__

За 13 годин пост набрав майже 27 тисяч лайків і більше 1700 коментарів.

Не всі вони позитивні, але в основному дописувачі відзначають відкритість, позитив і прогресивні погляди Франциска, пише Лента.ру.

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Фото опубликовано VATICAN.VA (@vatican__)

У той же час деякі користувачі соцмереж сумніваються в автентичності селфі понтифіка. Зокрема, священик-єзуїт Джеймс Мартін вказує вTwitter, що опублікований знімок — не що інше, як скріншот з відеочату Google Hangout.

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У Франциска також є власні акаунти в Twitter на декількох мовах. Один з найпопулярніших — іспаномовний мікроблог. На нього підписано 10,5 мільйонів користувачів соцмережі.

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