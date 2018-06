На сторінці Ватикану в Instagram опубліковано перше селфі Папи Римського

За 13 годин пост набрав майже 27 тисяч лайків і більше 1700 коментарів.

Не всі вони позитивні, але в основному дописувачі відзначають відкритість, позитив і прогресивні погляди Франциска, пише Лента.ру.

У той же час деякі користувачі соцмереж сумніваються в автентичності селфі понтифіка. Зокрема, священик-єзуїт Джеймс Мартін вказує вTwitter, що опублікований знімок — не що інше, як скріншот з відеочату Google Hangout.

Читайте такожПапа Римський заснув під час меси в США

Nope! Pope's First Selfie is no selfie. It's a screen grab from a Google Hangout. IG account says its official but isn't. So no selfie. Yet.