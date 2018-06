У Росії вивчатимуть World of Tanks і Call of Duty на наявність патріотизму

У відомстві планують відібрати більше 10 ігор, пов'язаних з війною, і не лише провести їх аналіз, але і соціологічне дослідження.

Вибірка ігор буде здійснюватися серед продукції виробників Росії та Білорусії. У якості респондентів опитування було вирішено використовувати студентську аудиторію.

У прес-службі Міносвіти РФ «Известиям» підтвердили, що таке дослідження планується, проте не стали уточнювати, як будуть використані його результати.

Тема Другої світової війни зачіпалася найбільшими світовими розробниками ігор неодноразово: корпорація EA (серія ігор Battlefield), компанія Activision (серія ігор Call of Duty), компанія Relic Entertainment (серія стратегій Company of Heroes) і багато інших.

В Росії теж випускалися такі серії ігор, як «ІЛ-2 Штурмовик» або серія стратегій «Бліцкриг». Але на сьогоднішній день світова ігрова індустрія все більше і більше йде в онлайн-сегмент ринку, переходячи від «закритого» проходження лінійної частини гри до онлайн-режиму в кооперації з іншими гравцями зі всього світу.

Саме в цьому сегменті білоруські та російські компанії випустили кілька масштабних військових онлайн-ігор.

До сучасних ігор на військову тематику, що відповідають критеріям міністерства, відноситься, в першу чергу, танковий екшен World of Tanks від білоруської компанії Wargaming. Компанія також присвятила окремі ігри авіабитвам (World of Warplanes) і морських баталій (World of Warships). Крім того, битви на танках часів Другої світової показані в військовому симуляторі War Thunder від російської Gajin Entertainment.