Назвали володарів Пулітцерівської премії

Газета The New York Times одержала п`ять Пулітцерівських премій у галузі журналістики, повідомляється на сайті премії.

Газета перемогла в номінаціях "новинний репортаж" (редакція), "міжнародний репортаж" (редакція), "критика" (Холланд Коттер), "журналістське розслідування" (Девід Барстоу) і "художня фотографія" (Деймон Вінтер). Премію в номінації "новинний репортаж" газета одержала за матеріали про сексуальний скандал за участю колишнього губернатора Нью-Йорка Еліота Спітцера, які привели до його відставки.

Двох премій удостоїлася St. Petersburg Times - за кращий "національний репортаж" (редакція) і за кращі "тематичні матеріали" (Лейн Дегрегорі).

Особливо престижний приз "за служіння суспільству" одержала газета Las Vegas Sun і її журналіст Олександра Берзон - за матеріали про високий рівень смертності і виробничих травм серед робітників на дорожньому будівництві в Лас-Вегасі, завдяки яким було усунено наявні порушення техніки безпеки.

Премію за кращі науково-популярні статті одержали Беттіна Боксал і Джулі Карт з The Los Angeles Times. Приз за кращі "місцеві репортажі" поділили редакція Detroit Free Press (редакція) і East Valley Tribune (Райан Габріелсон і Пол Гіблін). Кращим коментарем були визнані роботи Юджіна Робінсона з The Washington Post. Кращими статтями "від редакції" жюрі визнало матеріали The Post-Star (Марк Махоуні), а премію за новинні фотографії одержав Патрік Феррел з The Miami Herald.

Відзначимо, що вперше в історії премії в трійку фіналістів в одній з номінацій потрапило інтернет-видання. Сайт Politico опинився в шорт-листі номінантів на кращу карикатуру, проте у підсумку кращим карикатуристом був визнаний Стів Брін з газети The San Diego Union-Tribune.

Пулітцерівська премія є найпрестижнішою премією США у області журналістики і вручається з 1917 року. Грошова складова премії - 10 тисяч доларів США. Урочиста церемонія вручення премій традиційно відбувається в Колумбійському університеті в Нью-Йорку.

