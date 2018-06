Мінкультури заборонило показ фільму «Бруно» в Україні

Комедія Бруно з британським коміком Сашею Бароном Коеном в головній ролі, старт якої в кінотеатрах України був запланований на 23 липня, в український прокат не вийде.

Про це Кореспондент.netповідомили в кінопрокатній компанії Синергія.

"Міністерством культури і туризму України прийняте рішення про заборону розповсюдження і демонстрації фільму на території України", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, у фільмі Бруно британський комік Саша Барон Коен, творець образу казахстанського журналіста Бората Сагдієва, виконує роль австрійського журналіста-гея.

Повна назва фільму про Бруно звучить так: Bruno: Delicious Journeys Through America for the Purpose of Making Heterosexual Males Visibly Uncomfortable in the Presence of а Gay Foreigner in а Mesh T-Shirt (Бруно: Чудова подорож Америкою з метою примусити гетеросексуальних самців почуватися дискомфортно у присутності гомосексуаліста-іноземця у футболці-сіточці).

Як повідомлялося, фільм про Бруно став лідером північноамериканського кінопрокату, заробивши за вікенд $30,4 млн. Він побив рекорд попереднього касового хіта, в якому знявся комік, - фільму Борат, що вийшов на екрани в 2006 році і що зібрав за дебютний вікенд $26,5 млн.

Нагадаємо, зйомки Бруно супроводжувалися різними скандалами і провокаціями, які влаштовував Коен. Актор в образі Бруно спробував узяти інтерв`ю у Арнольда Шварценеггера, розіграв Бена Аффлека, танцював у шортах в одному з канзаських аеропортів, взяв участь у мітингу противників одностатевих браків і мало не зірвав показ дизайнерській колекції в Мілані. Кілька разів його життя наражалося на небезпеку.

Крім того, на Коена подала до суду американка Рішел Олсон (Richelle Olson). Вона стверджує, що під час зйомок одного з епізодів фільму одержала травму, що зробила її інвалідом. На презентації фільму в Австралії Коен, який з`явився на вулицях Сіднея, у відвертому костюмі з білим конем на поводі, створив серйозні затори на дорогах.

Нагадаємо також, що з фільму в останню мить була виключена сцена, де Бруно кепкує з Майкла Джексона - компанія Universal Pictures визнала, що після смерті співака неетично залишати епізод у фільмі.