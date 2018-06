Джордж Клуні перехворів у Судані на малярію

Відомий американський актор Джордж Клуні перехворів на малярію під час свого недавнього візиту до Південного Судану, куди він прибув, щоб підтримати місцеве населення під час референдуму про незалежність, повідомляє сайт телеканалу CNN.

В інтерв`ю CNN актор заявив в жартівливій манері, що москітів, які переносять малярію, до нього послав президент Судану Омар аль-Башир.

Клуні, давній активіст мирного врегулювання в Судані, прилетів до країни на початку січня, щоб надати допомогу у втіленні проекту супутникової зйомки, здійснюваного ООН та компанією Google з метою покласти край насильству.

Метою проекту є запобігання військовим злочинам. Комерційні супутники над Суданом повинні фотографувати спалені і обстріляні села, масові переміщення людей і інші свідчення насильства.

Крім Клуні, що представляє благодійну організацію Not On Our Watch, в яку входять і інші голлівудські зірки, в тому числі Бред Пітт, Метт Деймон і Дон Чідл, в проекті також бере участь Гарвардський університет.

Остаточні результати всенародного голосування з питання про відділення Півдня Судану, яке проходило по всій країні з 9 по 15 січня, будуть оприлюднені до середини лютого.

Згідно з попередніми даними з дільниць, переважна більшість жителів півдня зробила вибір на користь незалежності регіону. Після підбиття підсумків плебісциту в Судані настане перехідний період до липня поточного року.

Конфлікти на території Судану - однієї з найбільших держав Африки - продовжуються протягом декількох десятиліть. Незважаючи на мирну угоду 2005 року, яка підвела риску під 20-річною громадянською війною між Північчю і Півднем, окремі зіткнення між урядовими військами і силами південних повстанців продовжуються досі.

Крім того, зоною напруженості залишається провінція Дарфур на заході країни, де з 2003 року діють кілька повстанських угруповань. У результаті цих конфліктів сотні тисяч людей загинули, мільйони змушені були покинути Судан і бігти в сусідні країни, де умови їх життя залишають бажати кращого.

Від малярії, що передається з укусами комах, щорічно вмирають близько одного мільйона чоловік, відзначає CNN. Для хвороби, зокрема, характерні судоми, грипозні симптоми, жар, блювота, діарея.



РИА Новости