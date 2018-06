Гайтана представлятиме Україну на Євробаченні

Співачка Гайтана з піснею "Be my guest" (відео) представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2012" в місті Баку наприкінці травня.



Це стало відомо вдень 18-го лютого після оголошення результатів голосування у прямому ефірі на "Першому Національному".



Цього року представника від України на конкурсі "Євробачення" обирали з урахованням голосів журі (50%) та голосів глядачів (50%).



Що цікаво, окрім українців, у національному відборі брали участь артисти з інших країн, зокрема Білорусії.



До журі цьогорічного фіналу Нацвідбору увійшли: гендиректор НТКУ Єгор Бенкедорф та його заступник Валід Арфуш, музичний продюсер Влад Багінський, телеведуча Марія Манюк, продюсер Олена Мозгова, поет Юрій Рибчинський, режисер Семен Горов,



Всього за перемогу у Нацвідборі для "Євробачення-2012" взяв участь 21 виконавець.



1. Шаніс - "Dream”



2. Віталій Галай - "I want to love"



3. Макс Барських - "Dance"



4. Оля Полякова - "Лепесток"



5. Едуард Романюта - "I`ll never let go"



6. Гурт "Лёгкий флирт" - "MegaMix"



7. Ігор Татаренко - "You’re my life"



8. Михайло Грицкан - "Я так искал тебя"



9. Дует "Маша Сазонова і Тихон Левченко" - "I close to you"



10. Марта - "Сердце кается"



11. Гайтана - "Be my guest"



12. Оксана Нестеренко - "Mondo blu"



13. RAPIRA - "Get over"



14. Андрій Богомолець - "Are you waiting for me"



15. BONDarchuk - "I don`t know why"



16. Renata - "Love in sunlight rays"



17. Гурт "Treeorange" - "New day"



18. Гурт "NEREALNYE" - "Just a dream"



19. Уляна Рудакова - "Ти не один"



20. Марієтта - "Rainbow"



21. Лєна Волошина - "Let it out"



ТаблоID