Гайтана представлятиме Україну на Євробаченні

15:09, 18 лютого 2012
Культура
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Співачка Гайтана з піснею "Be my guest" (відео) представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2012" в місті Баку наприкінці травня.

Це стало відомо вдень 18-го лютого після оголошення результатів голосування у прямому ефірі на "Першому Національному".

Цього року представника від України на конкурсі "Євробачення" обирали з урахованням голосів журі (50%) та голосів глядачів (50%).

Що цікаво, окрім українців, у національному відборі брали участь артисти з інших країн, зокрема Білорусії.

До журі цьогорічного фіналу Нацвідбору увійшли: гендиректор НТКУ Єгор Бенкедорф та його заступник Валід Арфуш, музичний продюсер Влад Багінський, телеведуча Марія Манюк, продюсер Олена Мозгова, поет Юрій Рибчинський, режисер Семен Горов,

Всього за перемогу у Нацвідборі для "Євробачення-2012" взяв участь 21 виконавець.

1. Шаніс - "Dream”

2. Віталій Галай - "I want to love"

3. Макс Барських - "Dance"

4. Оля Полякова - "Лепесток"

5. Едуард Романюта - "I`ll never let go"

6. Гурт "Лёгкий флирт" - "MegaMix"

7. Ігор Татаренко - "You’re my life"

8. Михайло Грицкан - "Я так искал тебя"

9. Дует "Маша Сазонова і Тихон Левченко" - "I close to you"

10. Марта - "Сердце кается"

11. Гайтана - "Be my guest"

12. Оксана Нестеренко - "Mondo blu"

13. RAPIRA - "Get over"

14. Андрій Богомолець - "Are you waiting for me"

15. BONDarchuk - "I don`t know why"

16. Renata - "Love in sunlight rays"

17. Гурт "Treeorange" - "New day"

18. Гурт "NEREALNYE" - "Just a dream"

19. Уляна Рудакова - "Ти не один"

20. Марієтта - "Rainbow"

21. Лєна Волошина - "Let it out"

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