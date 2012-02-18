Гайтана представлятиме Україну на Євробаченні
Співачка Гайтана з піснею "Be my guest" (відео) представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2012" в місті Баку наприкінці травня.
Це стало відомо вдень 18-го лютого після оголошення результатів голосування у прямому ефірі на "Першому Національному".
Цього року представника від України на конкурсі "Євробачення" обирали з урахованням голосів журі (50%) та голосів глядачів (50%).
Що цікаво, окрім українців, у національному відборі брали участь артисти з інших країн, зокрема Білорусії.
До журі цьогорічного фіналу Нацвідбору увійшли: гендиректор НТКУ Єгор Бенкедорф та його заступник Валід Арфуш, музичний продюсер Влад Багінський, телеведуча Марія Манюк, продюсер Олена Мозгова, поет Юрій Рибчинський, режисер Семен Горов,
Всього за перемогу у Нацвідборі для "Євробачення-2012" взяв участь 21 виконавець.
1. Шаніс - "Dream”
2. Віталій Галай - "I want to love"
3. Макс Барських - "Dance"
4. Оля Полякова - "Лепесток"
5. Едуард Романюта - "I`ll never let go"
6. Гурт "Лёгкий флирт" - "MegaMix"
7. Ігор Татаренко - "You’re my life"
8. Михайло Грицкан - "Я так искал тебя"
9. Дует "Маша Сазонова і Тихон Левченко" - "I close to you"
10. Марта - "Сердце кается"
11. Гайтана - "Be my guest"
12. Оксана Нестеренко - "Mondo blu"
13. RAPIRA - "Get over"
14. Андрій Богомолець - "Are you waiting for me"
15. BONDarchuk - "I don`t know why"
16. Renata - "Love in sunlight rays"
17. Гурт "Treeorange" - "New day"
18. Гурт "NEREALNYE" - "Just a dream"
19. Уляна Рудакова - "Ти не один"
20. Марієтта - "Rainbow"
21. Лєна Волошина - "Let it out"
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