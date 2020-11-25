За словами прем’єра, карантин вихідного дня - це зважена альтернатива жорстким карантинним заходам і обмеженням.

У Кабінеті міністрів України готуються до всіх можливих сценаріїв у випадку значного збільшення кількості хворих на COVID-19 та не виключають посилення карантину на період новорічних свят.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Наголошую, ми готуємося до всіх можливих сценаріїв, зокрема і до можливого введення карантину на зимові свята", - сказав він.

За словами Шмигаля, карантин вихідного дня - це зважена альтернатива жорстким карантинним заходам і обмеженням.

«Остаточну ефективність та результат такої моделі ми зможемо оцінити на початку грудня, але вже зараз ми фіксуємо (зменшення - ред.) мобільності населення. За даними операторів мобільного зв'язку, така мобільність знизилася до найнижчого рівня з часу повного карантину навесні», - сказав він.

Він наголосив, що про введення більш жорстких заходів наразі не йдеться.

«Але ми розуміємо, що кінець грудня - початок січня - період новорічних свят, це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми, все це може дати значний поштовх до сплеску хвороби, якомога медична система може не витримати. Уряд не приховує і говорить відкрито, що ми розробляємо план реагування на такі ситуації і на випадок погіршення стану в країні», - додав Шмигаль.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.

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Автор: Леся Лещенко